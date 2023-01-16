В ещё одном автобусе белгородцам придётся прикладывать карту к валидатору дважды

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В ещё одном автобусе в Белгороде будет действовать система «вход — выход». Она начнёт работать с 17 января в автобусе № 111С «Северный — мкр. Улитка».
Пассажирам необходимо будет прикладывать карту дважды — на входе и выходе. При выезде из пригорода в город оплачивается фактическая стоимость проезда в пригородной зоне. К этой сумме добавляется ещё 20 рублей — столько стоит проезд в городской черте.
На текущий момент система «вход — выход» действует в автобусах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227, 237 и 238.
Напомним, указанную систему, которая ранее называлась check in — check out, переименовали из-за недовольства горожан названиями на английском языке.