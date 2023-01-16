В ещё одном автобусе белгородцам придётся прикладывать карту к валидатору дважды

Пассажирам необходимо будет прикладывать карту дважды — на входе и выходе. При выезде из пригорода в город оплачивается фактическая стоимость проезда в пригородной зоне. К этой сумме добавляется ещё 20 рублей — столько стоит проезд в городской черте.