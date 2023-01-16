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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В ещё одном автобусе белгородцам придётся прикладывать карту к валидатору дважды

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
Система «вход — выход» в автобусе № 111С «Северный — мкр. Улитка» начнёт действовать с 17 января, сообщили в Единой транспортной компании.

В ещё одном автобусе в Белгороде будет действовать система «вход — выход». Она начнёт работать с 17 января в автобусе № 111С «Северный — мкр. Улитка».

Пассажирам необходимо будет прикладывать карту дважды — на входе и выходе. При выезде из пригорода в город оплачивается фактическая стоимость проезда в пригородной зоне. К этой сумме добавляется ещё 20 рублей — столько стоит проезд в городской черте.

На текущий момент система «вход — выход» действует в автобусах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227, 237 и 238.

Напомним, указанную систему, которая ранее называлась check in — check out, переименовали из-за недовольства горожан названиями на английском языке.

Фото: ЕТК
Белгородцы недовольны надписями на английском языке в автобусах
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#Валидатор#Оплата проезда#Банковская карта#Наталья Корявых#Город#Автобусы#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Общественный транспорт
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