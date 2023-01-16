В белгородском минсельхозе рассказали о сложностях в работе аграриев с начала СВО

Также чиновник отметил, что по технике до сих пор есть определённые сложности, но, со слов сельхозтоваропроизводителей, с основными дилерами, которые поставляют запчасти и технику в Белгородскую область, механизмы взаимодействия отработаны. Критических сложностей нет.