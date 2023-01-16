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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В белгородском минсельхозе рассказали о сложностях в работе аграриев с начала СВО

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI
Несмотря на некоторые трудности, все вопросы удалось решить. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко.
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СВО

По его словам, на сегодняшний момент рисков в отрасли практически не осталось. Они наблюдались в конце февраля — начале марта и были связаны с нарушением логистики.

Среди зарубежных поставщиков случаи отказа были единичные. В остальном была проблема, что были нарушены логистические цепочки. Ушло время, чтобы их восстановить или создать новые.
Андрей Антоненко

Антоненко добавил, что были сложности с семенами, но все вопросы оперативно решили. В целом белгородские сельхозтоваропроизводители были готовы к весенне-полевым и осенне-полевым работам. Как таковых последствий санкционной политики власти не увидели.

Также чиновник отметил, что по технике до сих пор есть определённые сложности, но, со слов сельхозтоваропроизводителей, с основными дилерами, которые поставляют запчасти и технику в Белгородскую область, механизмы взаимодействия отработаны. Критических сложностей нет.

Мы вели планомерную работу с сельхозтоваропроизводителями в течение 2022 года и всех ориентировали переходить на отечественную сельхозтехнику, тем более у нас есть несколько крупных производителей, которые на сегодняшний день очень сильно подтянулись и в целом не просто не уступают, а даже превосходят импортное оборудование.
Андрей Антоненко
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#Экономика#Белгородская область#Андрей Антоненко#Сельхозтоваропроизводители#Сложности#СВО#Техника#Кристина Семенчук#АПК
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