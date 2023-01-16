Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
К Крещению в Белгороде установят две купели. Они расположатся на Центральном пляже — на правом и левом берегах Северского Донца.
Площадки оборудуют безопасными спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Неподалёку организуют парковку. Около купелей будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции.
Белгородцам ещё раз напоминают о правилах безопасности. В частности, перед купанием необходимо оценить состояние своего здоровья, не выпивать перед омовением, следить за своими детьми около воды и купаться только в оборудованных местах.