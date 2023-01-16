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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Белгороде на Крещение оборудуют две купели

Сегодня, 09:40
Фото: мэрия Белгорода
Обе появятся на Центральном пляже — на двух берегах Северского Донца. Неподалёку организуют парковку, сообщили в городской администрации.

К Крещению в Белгороде установят две купели. Они расположатся на Центральном пляже — на правом и левом берегах Северского Донца.

Площадки оборудуют безопасными спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Неподалёку организуют парковку. Около купелей будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции.

Белгородцам ещё раз напоминают о правилах безопасности. В частности, перед купанием необходимо оценить состояние своего здоровья, не выпивать перед омовением, следить за своими детьми около воды и купаться только в оборудованных местах.

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Крещение#Купели
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