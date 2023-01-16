Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Ушедшие из дома дети в Белгороде собирались спать на улице на еловых ветках в мороз

Сегодня, 14:42
Фото: УМВД России по Белгородской области

В Белгороде нашли двоих ушедших из дома детей

Инцидент произошёл ночью 13 января. Детей 11 и 12 лет нашли автоинспекторы. Мальчики объяснили, что ушли из дома из-за того, что боялись последствий из-за своей шалости. Детей вернули домой, а саму историю передали в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении МВД.

Ночью 13 января в Белгороде автоинспекторы услышали на улице звук ломающихся веток. Сотрудники ДПС подошли ближе и увидели двух мальчиков. Ветки они ломали, чтобы лечь на них спать.

Мальчики рассказали, что им 11 и 12 лет, живут они в Белгородском районе. Дети баловались, и о шалости узнала их мать. Женщина обещала рассказать обо всём их отцу. Мальчики побоялись последствий и поэтому ушли из дома.

Автоинспекторы накормили ребят, напоили их чаем и отвезли в полицию, где их уже ждали родители. Отец и мать подали заявление о пропаже детей после того, как найти их самостоятельно у них не вышло.

С мальчиками и их родителями уже пообщались инспекторы ПДН. Историю также передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Белгороде нашли пропавшего на машине мужчину
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего 3 января белгородца нашли живым на РождествоБез вести пропавшего белгородца нашли после ДТП с КамАЗом
#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Полиция#Автоинспекторы#Дети#Ушли из дома#Пропавшие
Подпишитесь
Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде
Сегодня, 14:38
Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Сегодня, 15:06
Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
Сегодня, 13:10
«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом
Сегодня, 13:19
Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
Сегодня, 14:07
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Белгорода в 2023 году?
Сегодня, 13:46