Ушедшие из дома дети в Белгороде собирались спать на улице на еловых ветках в мороз

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Ночью 13 января в Белгороде автоинспекторы услышали на улице звук ломающихся веток. Сотрудники ДПС подошли ближе и увидели двух мальчиков. Ветки они ломали, чтобы лечь на них спать.
Мальчики рассказали, что им 11 и 12 лет, живут они в Белгородском районе. Дети баловались, и о шалости узнала их мать. Женщина обещала рассказать обо всём их отцу. Мальчики побоялись последствий и поэтому ушли из дома.
Автоинспекторы накормили ребят, напоили их чаем и отвезли в полицию, где их уже ждали родители. Отец и мать подали заявление о пропаже детей после того, как найти их самостоятельно у них не вышло.
С мальчиками и их родителями уже пообщались инспекторы ПДН. Историю также передали в комиссию по делам несовершеннолетних.