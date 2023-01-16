УК в Белгороде выбрала необычный способ борьбы с неплательщиками

Рядом с подъездом одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде вывесили объявление с надписью «Стыдно!». В нём сообщалось о тех, кто задолжал за услуги управляющей компании. Причём на бумаге были указаны номера квартир и суммы.