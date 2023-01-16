УК в Белгороде выбрала необычный способ борьбы с неплательщиками

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Рядом с подъездом одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде вывесили объявление с надписью «Стыдно!». В нём сообщалось о тех, кто задолжал за услуги управляющей компании. Причём на бумаге были указаны номера квартир и суммы.
Объявление разместило ООО «Управляющая компания по жилью № 7». УК попросила жителей погасить задолженность в течение десяти дней.
Такой подход в борьбе с неплательщиками оценили не все белгородцы. Так, одна из жительниц домов интересуется «насчёт неразглашения личных данных» и считает, что «позорить» владельцев квартир таким образом не стоит.
«Унижать и позорить владельцев квартир за долг в 3-4 тысячи рублей, серьёзно? Это в наше-то время? Когда люди из-за военных действий работу теряют», — пишет женщина.
Некоторые белгородцы мнение жительницы дома поддержали. Помимо этого, горожане предложили поступать так же с УК, которые недостаточно хорошо выполняют свои обязательства.