Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

УК в Белгороде выбрала необычный способ борьбы с неплательщиками

Сегодня, 14:07
Фото: «Белгород № 1»
Управляющая компания разместила возле подъезда номера квартир и суммы, которые владельцы задолжали за услуги. Такой подход борьбы с неплательщиками оценили не все, сообщает «Белгород № 1».

Рядом с подъездом одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде вывесили объявление с надписью «Стыдно!». В нём сообщалось о тех, кто задолжал за услуги управляющей компании. Причём на бумаге были указаны номера квартир и суммы.

Объявление разместило ООО «Управляющая компания по жилью № 7». УК попросила жителей погасить задолженность в течение десяти дней.

Такой подход в борьбе с неплательщиками оценили не все белгородцы. Так, одна из жительниц домов интересуется «насчёт неразглашения личных данных» и считает, что «позорить» владельцев квартир таким образом не стоит.

«Унижать и позорить владельцев квартир за долг в 3-4 тысячи рублей, серьёзно? Это в наше-то время? Когда люди из-за военных действий работу теряют», — пишет женщина.

Некоторые белгородцы мнение жительницы дома поддержали. Помимо этого, горожане предложили поступать так же с УК, которые недостаточно хорошо выполняют свои обязательства. 

Фото: «Белгород № 1».
УК «Тальвег» ответила на жалобы белгородцев на текущую в подъезде и паркинге крышу
Узнать подробнее
Читайте также:
Водоканал и УК прокомментировали потоп в знаменитом белгородском подвалеРазборки с УК: белгородцы жалуются на текущую в подъезде и паркинге крышуГлава УК в Белгороде набрал 250 тыс. рублей штрафов и едва не лишился машины
#Город#Новости Белгорода#Белгород#Управляющая компания#УК#Неплательщики#Услуги#Подъезд#Объявление#Инна Рогова
Подпишитесь
Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде
Сегодня, 14:38
Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Сегодня, 15:06
Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
Сегодня, 13:10
«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом
Сегодня, 13:19
Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
Сегодня, 14:07
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Белгорода в 2023 году?
Сегодня, 13:46