У белгородской прокуратуры возникли вопросы к управлению капстроительства из-за ФАПов

В итоге надзорное ведомство внесло представление начальнику УКСа, а также руководителям подрядных организаций. Против виновного должностного лица завели административное дело за действие/бездействие, повлёкшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Наказание по статье — штраф в размере от 5 до 15% стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет.