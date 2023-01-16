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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

У белгородской прокуратуры возникли вопросы к управлению капстроительства из-за ФАПов

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
При строительстве одного фельдшерско-акушерского пункта сорвали сроки, а в другом — нарушили график строительно-монтажных работ. Управление капстроительства, по заявлению прокуратуры, не контролировало подрядчиков должным образом и не направило сведения о них в реестр недобросовестных поставщиков.

У региональной прокуратуры возникли вопросы к управлению капитального строительства. Поводом стала ситуация с возведением фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Губкинском горокруге.

Так, в селе Морозово сорвали сроки строительства объекта. Сроки нарушили и при выполнении строительно-монтажных работ в Уколово. Работали на этих объектах ООО «Спец Строй Крым» и ООО «Белстройплюс».

Проверка подтвердила, что подрядчики нарушили сроки. У прокуратуры возникли вопросы, почему управление капстроительства не проконтролировало подрядчиков должным образом, почему не направило информацию о внесении их в реестр недобросовестных поставщиков и почему не было претензионной работы.

В итоге надзорное ведомство внесло представление начальнику УКСа, а также руководителям подрядных организаций. Против виновного должностного лица завели административное дело за действие/бездействие, повлёкшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Наказание по статье — штраф в размере от 5 до 15% стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет.

Добавим, что в самом УКСе недавно назначили нового руководителя. Исполняющим обязанности главы управления стал Дмитрий Новиков. До назначения он был первым замначальника.

Предыдущего руководителя уволили в декабре. Алексей Сошников стал объектом жёсткой критики со стороны губернатора Вячеслава Гладкова из-за ситуации со ремонтом школ и детсадов в Белгороде.

«И так уже опозорились». Гладков — о сорванных в 2022 году белгородских ФАПах
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#Общество#Белгородская область#Губкинский горокруг#Морозово#Уколово#Прокуратура#Управление капитального строительства#УКС#Проверка#Фапы#Инна Рогова
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