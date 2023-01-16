Стойленский ГОК приобрёл новый тепловоз

Приобретенный ТЭМ18ДМ уже третий агрегат данной серии в цехе железнодорожного транспорта комбината, но более современной модификации. Новый тепловоз оснащен системой автоматического запуска дизеля, которая запускает двигатель, если его температура опускается ниже установленных значений. Кроме того, данный локомотив оборудован не только системой пожарной сигнализации, но и пожаротушения, позволяющей оперативно локализовать возгорание.