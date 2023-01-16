Стойленский ГОК приобрёл новый тепловоз

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
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Updated Сегодня, 09:15
Тепловоз будут использовать для маневровой работы и доставки вагонов на станциях Рудная и Ямская, откуда готовую продукцию отправляют на НЛМК в Липецк.
Мощность нового тепловоза — 1200 лошадиных сил, что позволяет перевозить до пяти тысяч тонн груза. Современная дизель-генераторная установка экономит расход топлива на 7-10%.
Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ полностью компьютеризирован. Благодаря микропроцессорной системе управления и диагностики все необходимые показатели работы тепловоза и сообщения при возникновении неисправностей отображаются на дисплее пульта машиниста. Собранные данные можно переносить с борта тепловоза на персональный компьютер, анализировать их и определять необходимость технического обслуживания или ремонта локомотива.
Для безопасной и комфортной работы локомотивной бригады предусмотрена просторная кабина с усиленной шумоизоляцией и системой микроклимата, подогревом стекол, а также эргономичными креслами, электроплитой для подогрева пищи и холодильником.
Приобретенный ТЭМ18ДМ уже третий агрегат данной серии в цехе железнодорожного транспорта комбината, но более современной модификации. Новый тепловоз оснащен системой автоматического запуска дизеля, которая запускает двигатель, если его температура опускается ниже установленных значений. Кроме того, данный локомотив оборудован не только системой пожарной сигнализации, но и пожаротушения, позволяющей оперативно локализовать возгорание.
Технику приобрели в рамках программы поддержания оборудования предприятия. Всего парк железнодорожной техники Стойленского ГОКа сегодня насчитывает 17 тепловозов.