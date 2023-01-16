Стоимость такси в 2023 году может вырасти на 20%

В 2023 году ожидается рост цен на услуги такси. Это связано с убытками многих таксопарков в 2022: высокие цены на запчасти, их нехватка. Проблемы с запчастями повлияли и на марки автомобилей — теперь водители всё больше присматриваются к отечественному автопрому.



Также в сентябре 2023 года вступит в силу новый закон о такси, согласно которому ответственность за жизнь и здоровье пассажира ложится не только на водителя во время поездки, но и на таксопарк. Значит, новые расходы появятся ещё по одному пункту — страхование. Рост цен на такси прогнозируют плавным. Несмотря на это, вероятность подорожания поездок в течение года на 10-20% — велика.