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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Стоимость такси в 2023 году может вырасти на 20%

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI
Ранее многие таксопарки понесли убытки из-за стоимости автозапчастей, сообщает «Парламентская газета».

В 2023 году ожидается рост цен на услуги такси. Это связано с убытками многих таксопарков в 2022: высокие цены на запчасти, их нехватка. Проблемы с запчастями повлияли и на марки автомобилей — теперь водители всё больше присматриваются к отечественному автопрому.

Также в сентябре 2023 года вступит в силу новый закон о такси, согласно которому ответственность за жизнь и здоровье пассажира ложится не только на водителя во время поездки, но и на таксопарк. Значит, новые расходы появятся ещё по одному пункту — страхование. Рост цен на такси прогнозируют плавным. Несмотря на это, вероятность подорожания поездок в течение года на 10-20% — велика.

Мэрия Белгорода планирует потратить на услуги такси 7,5 млн рублей
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#Алина Харина#Общество#Россия#Белгородская область#Такси#Новые тарифы#Рост цен
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