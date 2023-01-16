Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Стало известно об ещё троих погибших в ходе СВО белгородцах

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI
Двое из них — уроженцы Старооскольского горокруга, ещё один мужчина проживал в Прохоровском районе. Информация о гибели мужчин появилась в социальных сетях.
Сюжет
СВО

В ходе спецоперации погибли ещё трое военнослужащих из Белгородской области. Двое из них — уроженцы Старооскольского горокруга.

22 декабря не стало Александра Яновского. Он погиб под Артёмовском (Бахмутом). Помимо этого, сообщается о гибели Дмитрия Черноусова.

На странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети появилась информация о гибели капитана Равиля Айтыкина. Сообщается, что его не стало в ночь на 25 декабря в результате боя в ЛНР. Равиль Айтыкин — уроженец Прохоровского района. О его гибели написала супруга. У мужчины остались двое внуков.

Ранее стало известно о гибели оскольчанина Ивана Сорокина. Похоронить его должны сегодня, 16 января.

Ещё один погибший — уроженец Борисовского района. 29-летний Пётр Мальцев отправился добровольцем в ЧВК «Вагнер», погиб он под Артёмовском.

В зоне СВО погиб и ещё один уроженец Старооскольского горокруга — Максим Захарченко. У него остался несовершеннолетний сын.

Александр ЯновскийАлександр Яновский
Дмитрий ЧерноусовДмитрий Черноусов
Александр Яновский
Фото: группа "Старый Оскол STOG" во "ВКонтакте"
В честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Артёмовском в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгородской областиБелгородец с вагнеровским «Чёрным крестом» и Орденом Мужества погиб на УкраинеПодполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
#Общество#СВО#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Прохоровский район#Погибшие#Военнослужащие#Артёмовск#ЛНР#Инна Рогова
Подпишитесь
Из-за обстановки в Белгородской области увеличилось количество брошенных домов
Сегодня, 08:00
Белгородская область «горит» по выполнению шести показателей нацпроектов
Сегодня, 07:08
«Ведётся обстрел»: жителей села под Белгородом попросили срочно уйти в укрытия
Сегодня, 06:35
Гладков поручил подчинённым общаться с семьями погибших в СВО бойцов
Сегодня, 07:34
На сколько подорожает водка в 2023 году в Белгородской области
Сегодня, 09:20
«Белгородская народная республика»? Белгородцев удивила карта на сайте минсельхоза
Сегодня, 06:58