Стало известно об ещё троих погибших в ходе СВО белгородцах

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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В ходе спецоперации погибли ещё трое военнослужащих из Белгородской области. Двое из них — уроженцы Старооскольского горокруга.
22 декабря не стало Александра Яновского. Он погиб под Артёмовском (Бахмутом). Помимо этого, сообщается о гибели Дмитрия Черноусова.
На странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети появилась информация о гибели капитана Равиля Айтыкина. Сообщается, что его не стало в ночь на 25 декабря в результате боя в ЛНР. Равиль Айтыкин — уроженец Прохоровского района. О его гибели написала супруга. У мужчины остались двое внуков.
Ранее стало известно о гибели оскольчанина Ивана Сорокина. Похоронить его должны сегодня, 16 января.
Ещё один погибший — уроженец Борисовского района. 29-летний Пётр Мальцев отправился добровольцем в ЧВК «Вагнер», погиб он под Артёмовском.
В зоне СВО погиб и ещё один уроженец Старооскольского горокруга — Максим Захарченко. У него остался несовершеннолетний сын.