Стало известно об ещё троих погибших в ходе СВО белгородцах

На странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети появилась информация о гибели капитана Равиля Айтыкина. Сообщается, что его не стало в ночь на 25 декабря в результате боя в ЛНР. Равиль Айтыкин — уроженец Прохоровского района. О его гибели написала супруга. У мужчины остались двое внуков.