Стало известно, кто может возглавить "Вест Хэм" после отставки Мойеса

Отмечается, что в случае ухода из клуба нынешнего тренера Дэвида Мойеса руководство "молотобойцев" рассматривает возможность приглашения Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино. Ранее оба специалиста возглавляли "ПСЖ". Об этом сообщает "Советский спорт".