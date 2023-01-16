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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Стало известно, кто может возглавить "Вест Хэм" после отставки Мойеса

Сегодня, 17:57
Фото: pxhere.com
В британских СМИ появилась информация о том, какие тренеры являются кандидатами на пост наставника "Вест Хэма".

Отмечается, что в случае ухода из клуба нынешнего тренера Дэвида Мойеса руководство "молотобойцев" рассматривает возможность приглашения Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино. Ранее оба специалиста возглавляли "ПСЖ". Об этом сообщает "Советский спорт".

Напомним, что в данный момент "Вест Хэм" находится в зоне вылета АПЛ, расположившись на 18-м месте в турнирной таблице. В 19 играх лондонцы набрали 15 очков.

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