Стало известно, кто может возглавить "Вест Хэм" после отставки Мойеса

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Отмечается, что в случае ухода из клуба нынешнего тренера Дэвида Мойеса руководство "молотобойцев" рассматривает возможность приглашения Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино. Ранее оба специалиста возглавляли "ПСЖ". Об этом сообщает "Советский спорт".
Напомним, что в данный момент "Вест Хэм" находится в зоне вылета АПЛ, расположившись на 18-м месте в турнирной таблице. В 19 играх лондонцы набрали 15 очков.