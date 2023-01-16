Рыбак в Белгородской области провалился под лёд

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Старом Осколе во время рыбалки в запрещённом для этого месте под лёд провалился мужчина. Он был вместе с приятелем. Последний смог выбраться самостоятельно.
Происшествие случилось 14 января на реке Оскол. В 13:25 спасатели получили сообщение о произошедшем. Мужчину удалось вытащить. Ему на месте оказали необходимую помощь.
Известно, что пострадавший провалился вместе с другом. Он вылез сам. Причиной случившегося назвали то, что рыбаки вышли на промысел на небезопасную часть водоёма, где имелись промоины. Толщина льда также не достигла необходимой нормы.