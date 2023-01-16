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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Рыбак в Белгородской области провалился под лёд

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
На место происшествия прибыли спасатели и вытащили мужчину. После происшествия ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Старом Осколе во время рыбалки в запрещённом для этого месте под лёд провалился мужчина. Он был вместе с приятелем. Последний смог выбраться самостоятельно.

Происшествие случилось 14 января на реке Оскол. В 13:25 спасатели получили сообщение о произошедшем. Мужчину удалось вытащить. Ему на месте оказали необходимую помощь.

Известно, что пострадавший провалился вместе с другом. Он вылез сам. Причиной случившегося назвали то, что рыбаки вышли на промысел на небезопасную часть водоёма, где имелись промоины. Толщина льда также не достигла необходимой нормы.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Рыбак#Лёд#Спасение
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