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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Проект строительства школы на Спутнике в Белгороде не нашёл поддержки Минпросвещения

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
Об этом сообщило министерство строительства области белгородцу Роману Пекшеву в ответе на запрос.

В Белгороде в мкр. Спутник-Репное планировалось строительство школы на 750 мест. Из ответа минстроя известно, что в конкурсном отборе проектов по созданию новых мест в общеобразовательных организациях приняли участие восемь проектов. Минпросвещения РФ отобрало четыре проекта по строительству школ с использованием федеральной субсидии.

Не прошедшие отбор объекты, в том числе школа на 750 мест в мкр. Репное Белгорода, были направлены в Минпросвещения РФ для возможности участия в отборе «третьей» очереди проектов, которые планируют к реализации в 2023-24 гг.  Отбор происходит в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования». Пока что дополнительный отбор министерство не объявляло.

Также в правительстве подчеркнули, что минстрой области продолжает поиск альтернативных механизмов реализации проекта строительства школы, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Строительство#Строительство школы#Минпросвещения
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