Проект строительства школы на Спутнике в Белгороде не нашёл поддержки Минпросвещения

Не прошедшие отбор объекты, в том числе школа на 750 мест в мкр. Репное Белгорода, были направлены в Минпросвещения РФ для возможности участия в отборе «третьей» очереди проектов, которые планируют к реализации в 2023-24 гг. Отбор происходит в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования». Пока что дополнительный отбор министерство не объявляло.