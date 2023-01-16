Проект строительства школы на Спутнике в Белгороде не нашёл поддержки Минпросвещения

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Белгороде в мкр. Спутник-Репное планировалось строительство школы на 750 мест. Из ответа минстроя известно, что в конкурсном отборе проектов по созданию новых мест в общеобразовательных организациях приняли участие восемь проектов. Минпросвещения РФ отобрало четыре проекта по строительству школ с использованием федеральной субсидии.
Не прошедшие отбор объекты, в том числе школа на 750 мест в мкр. Репное Белгорода, были направлены в Минпросвещения РФ для возможности участия в отборе «третьей» очереди проектов, которые планируют к реализации в 2023-24 гг. Отбор происходит в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования». Пока что дополнительный отбор министерство не объявляло.
Также в правительстве подчеркнули, что минстрой области продолжает поиск альтернативных механизмов реализации проекта строительства школы, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства.