Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В настоящее время вопрос изменения стоимости проезда по маршрутам регулярных перевозок в Белгороде не рассматривается, сообщили в региональном правительстве. Также в правительстве добавили, что действующие тарифы на проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок экономически обоснованны.
Напомним, что в настоящий момент в городе стоимость проезда составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей при оплате наличными. За пределами Белгорода при наличной оплате к сумме добавляется 2,56 рубля за километр пути, при безналичной оплате — 2,20 рубля за километр.
Кроме того, мы узнали в правительстве, компенсировались ли Единой транспортной компании в 2022 году убытки из бюджета области, а также какие бюджетные субсидии получает компания.
Так, в правительстве сообщили, что компенсация убытков ООО «ЕТК» из бюджета области за выполнение регулярных перевозок пассажиров не предусмотрена. Транспортная компания получает из областного бюджета субсидию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным маршрутам. Отметим, что эта субсидия также выплачивалась и другим перевозчикам, заключившим государственные контракты на обслуживание муниципальных и пригородных маршрутов.
Напомним также, что с 1 января в регионе изменилась стоимость проезда на пригородном маршруте № 133. Об изменениях «Бел.Ру» сообщили читатели. С начала года маршрут «Сити Молл — с. Таврово-7 — Дубовская Застава» изменил путь следования. Конечная остановка была перенесена с "Энергомаша" на «Сити Молл». Стоимость проезда от «Сити Молла» до Дубовской Заставы безналичными сейчас составляет 26 рублей и 30 руб. 50 коп. — при оплате наличными.
Раньше поездка из городской черты до Дубовской Заставы обходилась пассажирам в 41 рубль при оплате по карте из-за добавления 20 рублей городского тарифа. Сейчас автобус отправляется от «Сити Молла», поэтому 20 рублей дополнительно оплачивать не приходится. Правда, до "Сити Молла" добраться тоже как-то надо. При этом в пригороде оплата идёт по километражу. Из-за изменения маршрута путь от «Сити Молла» до Дубовской Заставы увеличился, поэтому выросла стоимость проезда с 21 до 26 рублей по этому участку.