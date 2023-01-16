Раньше поездка из городской черты до Дубовской Заставы обходилась пассажирам в 41 рубль при оплате по карте из-за добавления 20 рублей городского тарифа. Сейчас автобус отправляется от «Сити Молла», поэтому 20 рублей дополнительно оплачивать не приходится. Правда, до "Сити Молла" добраться тоже как-то надо. При этом в пригороде оплата идёт по километражу. Из-за изменения маршрута путь от «Сити Молла» до Дубовской Заставы увеличился, поэтому выросла стоимость проезда с 21 до 26 рублей по этому участку.