Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Подорожает ли проезд в общественном транспорте Белгорода в 2023 году?

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
О тарифах на проезд в общественном транспорте рассказали «Бел.Ру» в правительстве области.

В настоящее время вопрос изменения стоимости проезда по маршрутам регулярных перевозок в Белгороде не рассматривается, сообщили в региональном правительстве. Также в правительстве добавили, что действующие тарифы на проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок экономически обоснованны.

Напомним, что в настоящий момент в городе стоимость проезда составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей при оплате наличными. За пределами Белгорода при наличной оплате к сумме добавляется 2,56 рубля за километр пути, при безналичной оплате — 2,20 рубля за километр.

Кроме того, мы узнали в правительстве, компенсировались ли Единой транспортной компании в 2022 году убытки из бюджета области, а также какие бюджетные субсидии получает компания.

Так, в правительстве сообщили, что компенсация убытков ООО «ЕТК» из бюджета области за выполнение регулярных перевозок пассажиров не предусмотрена. Транспортная компания получает из областного бюджета субсидию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным маршрутам. Отметим, что эта субсидия также выплачивалась и другим перевозчикам, заключившим государственные контракты на обслуживание муниципальных и пригородных маршрутов.

Напомним также, что с 1 января в регионе изменилась стоимость проезда на пригородном маршруте № 133. Об изменениях «Бел.Ру» сообщили читатели. С начала года маршрут «Сити Молл — с. Таврово-7 — Дубовская Застава» изменил путь следования. Конечная остановка была перенесена с "Энергомаша" на «Сити Молл». Стоимость проезда от «Сити Молла» до Дубовской Заставы безналичными сейчас составляет 26 рублей и 30 руб. 50 коп. — при оплате наличными.

Раньше поездка из городской черты до Дубовской Заставы обходилась пассажирам в 41 рубль при оплате по карте из-за добавления 20 рублей городского тарифа. Сейчас автобус отправляется от «Сити Молла», поэтому 20 рублей дополнительно оплачивать не приходится. Правда, до "Сити Молла" добраться тоже как-то надо. При этом в пригороде оплата идёт по километражу. Из-за изменения маршрута путь от «Сити Молла» до Дубовской Заставы увеличился, поэтому выросла стоимость проезда с 21 до 26 рублей по этому участку.

 

В Белгороде выросла стоимость проезда одного из маршрутов общественного транспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
На светофор на перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда не хватило денегВ Белгороде выросла стоимость проезда одного из маршрутов общественного транспортаЛьготный проезд в Белгородской области оформили более 22 тыс. студентов
#Общество#Эксклюзив#Белгород#Белгородский район#Транспорт#Общественный транспорт#Стоимость#Стоимость проезда#Проезд#Алина Харина
Подпишитесь
Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде
Сегодня, 14:38
Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Сегодня, 15:06
Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
Сегодня, 13:10
«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом
Сегодня, 13:19
Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
Сегодня, 14:07