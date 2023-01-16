Под снос в Белгороде пойдёт ещё один МКД на месте будущего Белого квартала

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Белгороде решили снести ещё один многоквартирный дом. Речь о доме № 8 по Свято-Троицкому бульвару. Снос поручили Белгорблагоустройству.
В ноябре городские власти приняли решение снести дом № 20 на Свято-Троицком бульваре. Сносом также должно было заняться БГБ. В июле снесли жилой дом на Свято-Троицком бульваре, 26. В будущем на месте снесённых домов появится Белый квартал.
Напомним, в Белом квартале хотят построить ТРК, гостиницу, заведения общепита, лекторий, концертный зал и ряд других зданий. Всего планируется возведение 21 объекта.