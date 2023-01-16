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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Под снос в Белгороде пойдёт ещё один МКД на месте будущего Белого квартала

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI

В Белгороде снесут ещё один многоквартирный дом на Свято-Троицком бульваре

Городская администрация приняла решение о сносе дома № 8 по Свято-Троицкому бульвару. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии.

В Белгороде решили снести ещё один многоквартирный дом. Речь о доме № 8 по Свято-Троицкому бульвару. Снос поручили Белгорблагоустройству.

В ноябре городские власти приняли решение снести дом № 20 на Свято-Троицком бульваре. Сносом также должно было заняться БГБ. В июле снесли жилой дом на Свято-Троицком бульваре, 26. В будущем на месте снесённых домов появится Белый квартал.

Напомним, в Белом квартале хотят построить ТРК, гостиницу, заведения общепита, лекторий, концертный зал и ряд других зданий. Всего планируется возведение 21 объекта.

В Свято-Троицком квартале в Белгороде снесут ещё один дом
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Снос#Белый квартал#Дома
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