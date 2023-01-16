Под снос в Белгороде пойдёт ещё один МКД на месте будущего Белого квартала

В ноябре городские власти приняли решение снести дом № 20 на Свято-Троицком бульваре. Сносом также должно было заняться БГБ. В июле снесли жилой дом на Свято-Троицком бульваре, 26. В будущем на месте снесённых домов появится Белый квартал.