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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Первый комплект ядерных суперторпед «Посейдон» передадут атомной подлодке «Белгород»

Сегодня, 10:23
Фото: МО РФ
Боекомплект уже изготовлен. Его в ближайшее время передадут атомной подводной лодке, пишут «Новые известия». Ранее сообщалось, что на АПЛ завершили серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».

Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» произвели и передадут в ближайшее время атомной подводной лодке «Белгород», пишет издание со ссылкой на ТАСС. Сообщается, что раздельные испытания основных узлов «Посейдона» успешно завершили.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подлодки завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».

Атомную подводную лодку «Белгород» начали строить в 1992 году. Однако спустя время АПЛ законсервировали. Перезаложили подлодку в итоге в 2012 году.

Впервые объект спустили на воду весной 2019 года. В сентябре 2020 года «Белгород» должны были передать Военно-морскому флоту, но в итоге процедуру перенесли на июль 2022 года.

Подводную лодку спроектировали специалисты АО «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“», а построило АО «ПО „Севмаш“».

С экипажем АПЛ сотрудничает мэрия Белгорода. Соответствующее соглашение было подписано в день передачи лодки ВМФ.

Мэрия Белгорода будет сотрудничать с экипажем одноимённой атомной подлодки
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#Инна Рогова#Общество#Белгород#Атомная подводная лодка#Посейдон#Ядерные суперторпеды
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