Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Напомним, о проблемном дошкольном учреждении стало известно в 2020 году. Тревогу забили родители после появления у дошкольников проблем с дыханием. Журналисты «Бел.Ру» пытались выяснить, кто виновен в болезнях детей — некачественные стройматериалы, которые использовались при строительстве, или недобросовестные чиновники, которые ввели в эксплуатацию разрушающийся детский сад?
Позже стало известно, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области при проверке обнаружили превышение допустимой нормы содержания радона, но об опасной находке в региональное управление Роспотребнадзора они не сообщили.
И вот уже в 2023 году вновь поднялся вопрос об открытии дошкольного учреждения. Но как уверяет помощник депутата Белгородской областной думы Александр Курчевский, этого делать нельзя. По его данным, в течение 2022 года неоднократно в детский сад приезжали различные комиссии. Они проверяли вентиляцию.
В Белгороде есть сертифицированная областная организация с лицензией, которая проверяет вентиляции во всех социальных объектах. Это школы, детские сады и т. д. Эту организацию четырежды в течение года приглашали провести проверку вентиляции, и все четыре раза они давали отрицательные заключения — вентиляция не работает.
Александр Курчевский
По словам Курчевского, изначально проблемы были связаны с неправильным строительством воздуховодов в самом детском саду. При этом при проведении всех капитальных ремонтов (которых за все годы было четыре) ни разу вопросами вентиляции никто не занимался.
Я изначально поднимал вопрос по радону и по отсутствию вентиляции, потому что в детских спальнях и туалетах стоит тяжёлый затхлый запах, но на вентиляцию не было затрачено ни копейки. Сейчас вопрос не решён. Бюджетных денег в ремонт вложено много. Сейчас необходимо обосновать законность их внесения. Поэтому застройщику, господину Гопченко (директору фирмы, которая строила детский сад и которая делала последний ремонт), необходимо получить заключение о том, что в садике вентиляция нормальная и там можно находиться.
Александр Курчевский
Курчевский добавил, что осенью 2022 года детский сад хотели открыть, но этого не произошло после огласки ситуации.
Хотели туда детей запустить, но несколько раз поднимая эту проблему, удалось этого ужаса не допустить. Сейчас господин Гопченко привёз своих специалистов, которые могут заниматься определением степени вентиляции. Они уже провели замеры. То есть, по всей видимости, уже готовится положительное заключение, что в садике вентиляция есть и детей можно запускать. Но родители детей прекрасно знают, что в садике дышать нечем. И как только они переступят порог и учуят эту вонь, они своих детей заберут. То есть, заинтересованные лица пытаются добиться фиктивного заключения.
Александр Курчевский
Чтобы не допустить трагедии, Курчевский разместил гневное обращение на странице главы региона Вячеслава Гладкова.
Я прошу все контролирующие органы вместе с прокуратурой, губернатором и застройщиками внутри этого садика хотя бы несколько часов побыть с закрытыми окнами и понять, что пускать детей в садик нельзя. Я попытался докричаться до губернатора. Это крик души жителей посёлка Майский, дети которых должны пойти в этот детский сад.
Александр Курчевский
Чтобы окончательно разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в областное правительство.