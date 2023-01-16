Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?

И вот уже в 2023 году вновь поднялся вопрос об открытии дошкольного учреждения. Но как уверяет помощник депутата Белгородской областной думы Александр Курчевский, этого делать нельзя. По его данным, в течение 2022 года неоднократно в детский сад приезжали различные комиссии. Они проверяли вентиляцию.