Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
Как сообщили «Бел.Ру» в Росалкогольрегулировании, в настоящее время государством устанавливается цена, ниже которой не может осуществляться розничная продажа алкогольной продукции.
В текущем году приказами Министерства финансов РФ минимальные цены на алкогольную продукцию установлены в следующих размерах: 281 рубль за 0,5 л. водки (ранее — 261 рубль), 517 рублей за 0,5 л. коньяка (ранее — 480 рублей), 375 рублей за 0,5 л. бренди (348 рублей до изменений), 239 рублей за 0,75 л. игристого вина (ранее — 169 рублей).
Минимальная цена устанавливается с учётом ставки акциза и других налогов, а также себестоимости продукции. В текущем году ставка акциза была увеличена.
Верхняя граница цен на алкогольную продукцию не ограничивается. Решения об увеличении либо снижении цены (не ниже минимальной цены) принимают производители, поставщики и продавцы алкогольной продукции с учётом текущей рыночной конъюнктуры (стоимости сырья, затрат на производство, ставки акциза и тд).
Росалкогольрегулирование
В 2022 году в регионе потребление крепкого алкоголя выросло на 20%. В соседней Курской области потребление водки выросло на 16%.
Основная часть розницы приходится на отечественные напитки ценой чуть более 200 рублей. В Белгородской области было реализовано 526,2 тыс. декалитров. Для сравнения — в 2021 году — 438,1 тыс. декалитров.
В целом по России потребление водки также стало больше — на 8,4%. В ЦФО показатель составляет 7,8%.
Кроме того, выросли продажи недорогого пива. В соседней Воронежской области — на 191%. В других регионах динамика тоже положительная. Исключением стала Белгородская область, где продажи пива в банках, наоборот, сократились на 33%.
В октябре в областном центре запретили продавать алкоголь в розницу на расстоянии ближе 70 метров от военных объектов. Постановление опубликовала администрация Белгорода.
Аналогичные ограничения также предусмотрены для образовательных учреждений и зданий, где обучаются несовершеннолетние.
Также запрещено продавать алкоголь на расстоянии ближе 70 метров от аэропортов, вокзалов и мест с источниками повышенной опасности.
Кроме того, в период проведения спецоперации сократилась продолжительность времени продажи алкоголя. Дополнительные ограничения коснулись некоторых населённых пунктов в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Также под ограничения попали семь территорий Валуйского горокруга: это посёлок Уразово и сёла — Казинка, Колосково, Мандрово, Принцевка, Солоти и Тимоново.
В этих населённых пунктах алкоголь разрешено продавать с 11:00 до 16:00.
Ограничения направлены на то, чтобы снизить доступность алкоголя для населения, а также на обеспечение безопасности жителей отдельных приграничных территорий в период проведения спецоперации.
Напомним, что «Бел.Ру» создало карту населённых пунктов, где после 16:00 нельзя купить спиртное.
Стоит отметить, что в 2022 году число летальных случаев в результате случайных отравлений алкоголем с 1 февраля по 30 сентября 2022 года снизилось на 32,4%. С начала года их было 25, а в 2021 году — 37. В прошлом году в регионе также зафиксировали два факта оборота алкогольной продукции без маркировки.
Количество сайтов, на которых установили наличие запрещённой информации, связанной с продажей алкоголя, выросло на 1239. В 2021 году их было 4003, а в 2022 году — 5242. По видам продукции, информация о которых размещена на сайте, речь идёт о продаже как алкоголя, так и этилового спирта.
За прошлый год в отношении пяти интернет-ресурсов, содержащих информацию с предложением о розничной онлайн-продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Белгородской области, Росалкогольрегулирование вынесло решения о наличии запрещённой информации.