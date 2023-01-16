Стоит отметить, что в 2022 году число летальных случаев в результате случайных отравлений алкоголем с 1 февраля по 30 сентября 2022 года снизилось на 32,4%. С начала года их было 25, а в 2021 году — 37. В прошлом году в регионе также зафиксировали два факта оборота алкогольной продукции без маркировки.