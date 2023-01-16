Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

На семи автобусных маршрутах в Белгородской агломерации изменилось расписание

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
Нововведения действуют с 16 января. Изменения коснулись маршрутов № 1, 20, 45, 119, 144, 214 и 229, сообщает «Организатор пассажирских перевозок».

На нескольких маршрутах Белгорода и Белгородского района изменилось расписание. Корректировка, в частности, коснулась трёх автобусов, курсирующих в пределах областного центра.

Изменения произошли на маршруте № 1 «Аэропорт — Белгородский проспект — Ж/д вокзал». Теперь он будет стартовать в 05:30 от аэропорта, а от железнодорожного вокзала — в 06:00.

Автобус № 20 «Спутник — микрорайон Восточный» в рабочие дни будет отправляться от Спутника в 17:57. До изменений он выезжал в 17:53.

В 06:25 теперь стартует автобус № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый». До корректировок он выезжал в 06:30.

Изменения произошли также на четырёх маршрутах, курсирующих и в Белгородском районе. Автобус № 144 «Улица Везельская — с. Репное — с. Шагаровка» по воскресеньям будет отправляться из Шагаровки в 07:20.

С 18 января первый автобус по маршруту № 229 «„Сити Молл“ — сады „Берёзка“» от остановки «ЦРБ» стартует в 05:30.

Изменения по ещё двум маршрутам — № 119 «Центральный рынок — с. Зелёная Поляна» и № 214 «„Энергомаш“ — Стрелецкое 73/1» — указаны в расписании ниже.

«Организатор пассажирских перевозок» добавил, что корректировки внесли с учётом предложений белгородцев. Нововведения актуальны с 16 января.

изменения в расписании автобуса № 119изменения в расписании автобуса № 119
изменения в расписании автобуса № 214изменения в расписании автобуса № 214
изменения в расписании автобуса № 119
Фото: группа "Организатор пассажирских перевозок БО" в ВК
Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января
Узнать подробнее
Читайте также:
Рельсовый автобус Воронеж — Белгород выйдет в первый рейс 14 январяБелгородцев обеспокоили припаркованные автобусы с иностранными номерамиНа улицы Белгорода выйдет ночной автобус
#Инна Рогова#Общество#Автобус по расписанию#Белгород#Белгородский район#Автобусы#Расписание#Маршруты#Изменения
Подпишитесь
Из-за обстановки в Белгородской области увеличилось количество брошенных домов
Сегодня, 08:00
Белгородская область «горит» по выполнению шести показателей нацпроектов
Сегодня, 07:08
«Ведётся обстрел»: жителей села под Белгородом попросили срочно уйти в укрытия
Сегодня, 06:35
Гладков поручил подчинённым общаться с семьями погибших в СВО бойцов
Сегодня, 07:34
На сколько подорожает водка в 2023 году в Белгородской области
Сегодня, 09:20
«Белгородская народная республика»? Белгородцев удивила карта на сайте минсельхоза
Сегодня, 06:58