На семи автобусных маршрутах в Белгородской агломерации изменилось расписание

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
На нескольких маршрутах Белгорода и Белгородского района изменилось расписание. Корректировка, в частности, коснулась трёх автобусов, курсирующих в пределах областного центра.
Изменения произошли на маршруте № 1 «Аэропорт — Белгородский проспект — Ж/д вокзал». Теперь он будет стартовать в 05:30 от аэропорта, а от железнодорожного вокзала — в 06:00.
Автобус № 20 «Спутник — микрорайон Восточный» в рабочие дни будет отправляться от Спутника в 17:57. До изменений он выезжал в 17:53.
В 06:25 теперь стартует автобус № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый». До корректировок он выезжал в 06:30.
Изменения произошли также на четырёх маршрутах, курсирующих и в Белгородском районе. Автобус № 144 «Улица Везельская — с. Репное — с. Шагаровка» по воскресеньям будет отправляться из Шагаровки в 07:20.
С 18 января первый автобус по маршруту № 229 «„Сити Молл“ — сады „Берёзка“» от остановки «ЦРБ» стартует в 05:30.
Изменения по ещё двум маршрутам — № 119 «Центральный рынок — с. Зелёная Поляна» и № 214 «„Энергомаш“ — Стрелецкое 73/1» — указаны в расписании ниже.
«Организатор пассажирских перевозок» добавил, что корректировки внесли с учётом предложений белгородцев. Нововведения актуальны с 16 января.