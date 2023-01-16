На Белгородскую область надвигается сильный ветер

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Белгородской области 17 января будет облачно и без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра 8-13 м/с, днём местами до 17 м/с. Ночью ожидается 0-5 ˚С мороза. В дневное время от -2 ˚С до +3 ˚С.
В Белгороде во вторник в тёмное время суток будет -3 ˚С, днём до 0 ˚С. При этом обойдётся без осадков. Немного теплее будет в среду, 18 января. Ночью -1 ˚С и снег с дождём. Днём дождь и +3 ˚С.
С четверга, 20 января, в областном центре без осадков. Небольшие морозы до -4 ˚С ожидаются к концу недели.