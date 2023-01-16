Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

На Белгородскую область надвигается сильный ветер

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с. При этом ожидается небольшой мороз, на дороге — гололедица, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области 17 января будет облачно и без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра 8-13 м/с, днём местами до 17 м/с. Ночью ожидается 0-5 ˚С мороза. В дневное время от -2 ˚С до +3 ˚С.

В Белгороде во вторник в тёмное время суток будет -3 ˚С, днём до 0 ˚С. При этом обойдётся без осадков. Немного теплее будет в среду, 18 января. Ночью -1 ˚С и снег с дождём. Днём дождь и +3 ˚С.

С четверга, 20 января, в областном центре без осадков. Небольшие морозы до -4 ˚С ожидаются к концу недели.

Крепкий мороз в Белгородской области дополнит сильный ветер
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномально холодная погода не отступит из Белгородской областиВ МЧС предупредили об ухудшении погоды в Белгородской областиТуман и мокрый снег сохранятся в Белгородской области 28 декабря
#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород#Туман#Гололедица#Ветер
Подпишитесь
Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде
Сегодня, 14:38
Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Сегодня, 15:06
Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
Сегодня, 13:10
«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом
Сегодня, 13:19
Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
Сегодня, 14:07
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Белгорода в 2023 году?
Сегодня, 13:46