На Белгородскую область надвигается сильный ветер

В Белгороде во вторник в тёмное время суток будет -3 ˚С, днём до 0 ˚С. При этом обойдётся без осадков. Немного теплее будет в среду, 18 января. Ночью -1 ˚С и снег с дождём. Днём дождь и +3 ˚С.