«Мы не в Средневековье живём»: белгородцы не оценили появление медведя на фестивале

Белгородцы критикуют организаторов фестиваля вареников из-за того, что на праздник привели медведя на цепи. Комментаторы на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети отмечают, что сейчас не Средневековье, что в Белгороде и так достаточно случаев жестокого обращения с животными, а из-за этого никого не наказывают.