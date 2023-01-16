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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

«Мы не в Средневековье живём»: белгородцы не оценили появление медведя на фестивале

Сегодня, 07:20
Фото: Белгородский центр туризма

Белгородцы раскритиковали организаторов фестиваля вареников из-за медведя

Люди возмутились, что на праздник привели медведя на цепи, и отметили, что в Белгороде и так достаточно случаев жестокого обращения с животными. Об этом горожане написали на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Белгородцы критикуют организаторов фестиваля вареников из-за того, что на праздник привели медведя на цепи. Комментаторы на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети отмечают, что сейчас не Средневековье, что в Белгороде и так достаточно случаев жестокого обращения с животными, а из-за этого никого не наказывают.

«Люди устали от безнаказанности живодёров. А здесь и праздник решили испортить. Не может нормальный человек радоваться животному на цепи! Не надо нам такого „веселья“!» — написала жительница региона.

Глава регионального управления по туризму Ия Подзолкова ответила, что понимает обеспокоенность людей. Вместе с тем она заверила, что животное живёт в подмосковном цирке и часто участвует в шоу. Со слов чиновницы, его вкусно кормят и содержат в хороших условиях. Она также подчеркнула, что медведь «рад дарить положительные эмоции гостям фестиваля».

С утверждениями Подзолковой некоторые белгородцы всё равно не согласны. Люди утверждают, что «несчастный медвежонок омрачил праздник». Другой комментатор ответил главе управления по туризму, что чиновница не позаботилась о чувствах и эмоциях белгородцев, которые возмущены явлением, омрачившем прекрасный фестиваль.

Напомним, гулял медвежонок на Белгородском Арбате, а затем его повели по улицу в сторону Соборной площади. После прогулки животное увезли.

По центральной улице Белгорода прошёл медведь
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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Фестиваль вареников#Медведь#Вячеслав Гладков#Ия Подзолкова
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