«Мы не в Средневековье живём»: белгородцы не оценили появление медведя на фестивале

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Белгородцы критикуют организаторов фестиваля вареников из-за того, что на праздник привели медведя на цепи. Комментаторы на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети отмечают, что сейчас не Средневековье, что в Белгороде и так достаточно случаев жестокого обращения с животными, а из-за этого никого не наказывают.
«Люди устали от безнаказанности живодёров. А здесь и праздник решили испортить. Не может нормальный человек радоваться животному на цепи! Не надо нам такого „веселья“!» — написала жительница региона.
Глава регионального управления по туризму Ия Подзолкова ответила, что понимает обеспокоенность людей. Вместе с тем она заверила, что животное живёт в подмосковном цирке и часто участвует в шоу. Со слов чиновницы, его вкусно кормят и содержат в хороших условиях. Она также подчеркнула, что медведь «рад дарить положительные эмоции гостям фестиваля».
С утверждениями Подзолковой некоторые белгородцы всё равно не согласны. Люди утверждают, что «несчастный медвежонок омрачил праздник». Другой комментатор ответил главе управления по туризму, что чиновница не позаботилась о чувствах и эмоциях белгородцев, которые возмущены явлением, омрачившем прекрасный фестиваль.
Напомним, гулял медвежонок на Белгородском Арбате, а затем его повели по улицу в сторону Соборной площади. После прогулки животное увезли.