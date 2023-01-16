Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
- Какие белгородские команды отправятся на Международный фестиваль «Кивин-2023»?
- На фестиваль отправились семь команд. Это «Синтезатор» (посёлок Борисовка), «БеЗкультурная сборная института культуры», команда КВН «Туш» из посёлка Прохоровка, «Сборная Ракитянского района», «Девичник» (город Грайворон), сборная Белгородской области «Близкие» и «Сборная НИУ БелГу».
- Как проходил отбор команд?
- На этот фестиваль нет специального отбора. По всей России стартуют официальные лиги КВН. Вот в нашем городе это официальная лига «Тремпель». То есть, все лучшие команды по итогу сезона отправляются на международный фестиваль. Команда, которая выигрывает лигу (в нашем случае это «БеЗкультурная сборная института культуры») получает денежный грант на участие в этой лиге, а остальные команды - по договорённости со своим руководством: либо вуза, либо главы администрации.
Если команда не будет участвовать в этом международном фестивале «Кивин», она дальше двигаться не сможет. Только приняв участие в фестивале, она в дальнейшем сможет попасть в телевизионную или центральную лигу. Международный фестиваль – это как некий итог года. Туда стремятся попасть все команды, чтобы показать себя и свои таланты.
- По какому принципу формировались команды? Расскажите немного о каждой из них: из какого города, вуза, сколько лет в КВН и т.д.
- Команда КВН «Синтезатор» - из посёлка Борисовка. Она состоит из ребят, которые в КВН в Белгородской области играют очень давно. Кто-то из них начинал ещё играть в школьном КВН в Борисовке, потом играл во многих играх университетской лиги БУКЭП. Конкретно речь идёт о капитане – Романе. Он долгое время шёл к тому, чтобы найти тот формат выступления, который ему и его команде будет интересен. Он долго играл, писал, и всё время это не работало. И только в прошлом году, когда они заявились с «Синтезатором» в лигу, у них всё пошло и они стали так называемыми «народными любимчиками».
«БеЗкультурная сборная института культуры» - это совершенно молодая команда, которая образовалась в прошлом году. Она состоит полностью из студентов и преподавателей института культуры (да, даже такое есть - там два молодых преподавателя, а остальные все - студенты). В прошлом году команда стала финалистом «Тремпеля», а в этом году она сделала шаг вперед и стала чемпионом. Ещё какого-то послужного списка у них нет. Это действительно очень молодая команда, но им вдвойне сложнее играть в КВН, потому что они из института культуры – всё то, чему их учат, противоречит правилам КВН. Поэтому им приходится всегда перестраиваться – с КВН на работу или учёбу, а потом обратно.
«Сборная Ракитянского района» - эта команда, так или иначе, состоит из выпускников разных лет юниор-лиги. «Ракитянский» КВН - это кузница кадров для Белгородской области, потому что у них порядка 15 лет уже существует Ракитянская юниор-лига. «Сборная Ракитянского района» - молодая команда, которая только «притирается» (потому что ещё около года назад они играли в юниор-лиге), она ищет себя. Возможно, этот фестиваль им поможет определиться и понять, куда двигаться дальше.
«Сборная НИУ БелГУ» - это команда, наоборот, которая состоит из опытных и молодых кавээнщиков, так называемый симбиоз. Тут играют ребята уже давно – отыграли два сезона в «Тремпеле» и стали дважды участниками орловской открытой лиги КВН, и дважды доходили там до финала. Также ребята очень много участвуют в разных юмористических проектах в Белгороде.
«Девичник» и «Туш» - две команды, которые образовались ещё в прошлом году. В этом году они ещё играли параллельно в центральной юго-западной лиге. Команда КВН «Туш» является полуфиналистами этой лиги, а «Девичник» - финалистом.
- Во время финала Первой лиги КВН команда «Близкие» подшутила над Вячеславом Гладковым, а какие фишки будут использовать белгородские команды на Международном фестивале «Кивин-2023»?
- Наверное, самая главная фишка наших команд будет заключаться в том, что они будут не похожи на сотни команд, которые приехали на фестиваль. Сюда съезжаются сотни команд со всей России и ближних стран СНГ. Понятно, что юмор бывает похожим, и на отборочных фестивалях мы можем видеть десятки одинаковых команд, которые похожи друг на друга. Поэтому задача у наших команд, особенно молодых, заключается в том, чтобы отличаться в этом большом потоке от других и запомниться редакторам, которые будут выступать в качестве членов жюри на этом фестивале.
- Какие шансы у белгородских команд на победу?
- Такого понятия, как победа на фестивале, нет. Здесь все команды доказывают право участия в тех или иных лигах. Например, у команды КВН «Близкие» очень хорошие шансы доказать, что они не просто так на кубке мэра Москвы получили право на участие в высшей лиге в 2023 году. Их задача будет только закрепить своё право на участие в высшей лиге. По остальным командам сложно сказать. Главное, чтобы они не испугались и смогли достойно пройти этот фестиваль. Уже по итогам мы будем смотреть на их результаты и делать выводы. Делать до начала фестиваля прогнозы – дело неблагодарное, потому что в прошлом году мы ставили задачи командам, а всё получилось наоборот. Поэтому я лучше в этот раз дождусь результатов.
- После образования официальной лиги Международного союза КВН "Тремпель" команды из Белгородской области заметно «выросли». Как вы думаете, это связано только с приобретением статуса или ребята стали относиться серьёзней к своему ремеслу?
- У нас теперь появилась структура всех лиг, которые у нас есть в Белгородской области (детская лига КВН, лига КВН профессиональных образовательных организаций, лига «Тремпель»). Теперь у нас есть чёткое понимание, куда команда может попасть. Если в детских КВН играет команда из взрослых старшеклассников, они чётко понимают, что в следующем году они могут оказаться либо в лиге ссузов, либо в студенческих лигах, которые организовывают при университетах. А уже после – в официальную лигу «Тремпель».
- Расскажите, пожалуйста, о Сборной Белгородской области, которая будет выступать в высшей лиге - как идёт подготовка к сезону, кто автор и редактор, каков настрой?
- Сборная Белгородской области активно готовится к участию в высшей лиге. Насколько я знаю, уже с 8 января у них были в Москве авторские сборы, куда съехались все авторы и актёры нашей сборной. Там они работали над материалом, чтобы подготовить достойный конкурс-приветствие, который они покажут на фестивале. В составе команды – лучшие участники команд Белгородской области разных времён. Это такой симбиоз опыта молодых участников и опытных. Надеюсь, что у них всё получится.