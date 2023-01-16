Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи

- Такого понятия, как победа на фестивале, нет. Здесь все команды доказывают право участия в тех или иных лигах. Например, у команды КВН «Близкие» очень хорошие шансы доказать, что они не просто так на кубке мэра Москвы получили право на участие в высшей лиге в 2023 году. Их задача будет только закрепить своё право на участие в высшей лиге. По остальным командам сложно сказать. Главное, чтобы они не испугались и смогли достойно пройти этот фестиваль. Уже по итогам мы будем смотреть на их результаты и делать выводы. Делать до начала фестиваля прогнозы – дело неблагодарное, потому что в прошлом году мы ставили задачи командам, а всё получилось наоборот. Поэтому я лучше в этот раз дождусь результатов.