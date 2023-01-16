Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта

Срок выплаты компенсаций за съём жилья продлили. Новым документом вносятся поправки, из которых следует, что теперь деньги будут выплачивать до 31 марта 2023 года. Эту же информацию в комментариях на странице губернатора ранее подтвердила глава регионального минсоцзащиты Елена Батанова.