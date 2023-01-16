Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Меру поддержки граждан, которым пришлось на время оставить своё жильё, утвердили в октябре 2022 года. Согласно документу, вводили её до конца минувшего года.
Срок выплаты компенсаций за съём жилья продлили. Новым документом вносятся поправки, из которых следует, что теперь деньги будут выплачивать до 31 марта 2023 года. Эту же информацию в комментариях на странице губернатора ранее подтвердила глава регионального минсоцзащиты Елена Батанова.
Отметим, что на компенсацию могут рассчитывать семьи, отселённые из места жительства в связи с введением режима ЧС. Для многодетных выплата на аренду жилья составляет 15 тыс. рублей. Для иных категорий семей определили сумму в 10 тыс. рублей.
Речь шла и об единовременной выплате при заключении договора аренды. В этом случае каждому члену семьи выплатят по 10 тысяч рублей.
Компенсация полагается тем, кто решил остаться в Белгородской области.
Режим ЧС действует в Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке в Белгородском районе, сёлах Логачёвка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи в Валуйском горокруге, в Староселье Краснояружского района, Середе Шебекинского горокруга, хуторе Старом Волоконовского района.