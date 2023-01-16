Когда ждать новый штамм коронавируса «Кракен» в Белгородской области

В ведомстве нам сообщили, что новые геноварианты коронавируса («Кракен») представляют собой ответвления штамма «Омикрон». По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяется.