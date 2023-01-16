Когда ждать новый штамм коронавируса «Кракен» в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В ведомстве нам сообщили, что новые геноварианты коронавируса («Кракен») представляют собой ответвления штамма «Омикрон». По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяется.
Симптомы «Кракена» такие же, как у «Омикрона», то есть схожи с проявлениями типичной респираторной инфекции: слабость, головная боль, повышение температуры тела, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель.
По состоянию на 13 января на территории Белгородской области случаев заражения штаммом коронавируса «Кракен» не зарегистрировано. В настоящее время на территории области доминирует штамм «Омикрон».
В ведомстве также отметили, что с учётом текущей эпидемиологической обстановки по заболеваемости ковидом резкого роста заболеваемости не прогнозируется.