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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Когда ждать новый штамм коронавируса «Кракен» в Белгородской области

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре рассказали о штамме коронавируса «Кракен» в Белгородской области

В первую неделю 2023 года новый штамм коронавируса «Кракен» был диагностирован в 28 странах Европы, в Африке и Новой Зеландии. Есть ли заболевшие в Белгородской области, журналисты «Бел.Ру» выяснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве нам сообщили, что новые геноварианты коронавируса («Кракен») представляют собой ответвления штамма «Омикрон». По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяется.

Симптомы «Кракена» такие же, как у «Омикрона», то есть схожи с проявлениями типичной респираторной инфекции: слабость, головная боль, повышение температуры тела, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель.

По состоянию на 13 января на территории Белгородской области случаев заражения штаммом коронавируса «Кракен» не зарегистрировано. В настоящее время на территории области доминирует штамм «Омикрон».

В ведомстве также отметили, что с учётом текущей эпидемиологической обстановки по заболеваемости ковидом резкого роста заболеваемости не прогнозируется.

 

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Коронавирус#Новая волна#Рост заболеваемости#Кристина Семенчук
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