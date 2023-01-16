Из-за обстановки в Белгородской области увеличилось количество брошенных домов

По словам Рустэма Зайнуллина, в структуре брошенных домовладений порядка 76% составляют объекты, у которых есть собственники. Это происходит из-за того, что наследники, вступая в наследство, не оформляют его. В сентябре, отметил министр, в Госдуме прошёл семинар, на котором был подготовлен проект, который позволяет вовлекать в оборот недвижимость и привлекать к ответственности наследников по этим объектам. Проект был принят в первом чтении.