Из-за обстановки в Белгородской области увеличилось количество брошенных домов

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
По словам Рустэма Зайнуллина, в структуре брошенных домовладений порядка 76% составляют объекты, у которых есть собственники. Это происходит из-за того, что наследники, вступая в наследство, не оформляют его. В сентябре, отметил министр, в Госдуме прошёл семинар, на котором был подготовлен проект, который позволяет вовлекать в оборот недвижимость и привлекать к ответственности наследников по этим объектам. Проект был принят в первом чтении.
Стоит отметить, что в регионе в 2022 году 1153 брошенных домовладения были приведены в надлежащий вид, ещё 351 домовладение снесли. С учётом обстановки в области, это задание не выполнили в полном объёме в Грайворонском, Белгородском районах, а также в Шебекинском горокруге.
Также не выполнена задача по вовлечению этих объектов в повторный оборот. Это также произошло из-за оперативной обстановки — объекты не пользуются спросом.
Кроме того, из-за обстановки в прошлом году количество брошенных домов увеличилось до 8 тысяч.
Те дома, которые пострадали во время обстрелов, они имеют другой источник (для восстановления - прим. ред.). Если 8 тысяч, то 1500 домов в год — это мало. Посмотрите наши возможности, возможности муниципалитетов. Когда приезжаешь в село и смотришь на разрушенные дома - не совсем это правильно.
Вячеслав Гладков