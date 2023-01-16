Историю со звонками детям от «газовых» диверсантов назвали фейком

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Сети появились слухи о том, что неизвестные с территории Украины звонят детям (в основном через мессенджеры) и просят их открыть газовые конфорки и оставить их включёнными. Предупреждения о новом виде диверсии активно распространяются в соцсетях в последние дни.
В Telegram-канале «Война с фейками» заявили, что подобные слухи «гуляют» по Сети ещё с 2018 года. Началось всё в Казахстане: в местных пабликах распространили информацию о «новом виде терроризма». В МВД рассылку признали ложной и попросили не поддаваться на провокацию.
Спустя время аудиозапись вышла за пределы страны. Так, в феврале 2020 года тот же слух распространился уже в Якутии.
Вместе с тем «Война с фейками» добавляет, что в комментариях украинских Telegram-каналов встречались призывы писать детям в соцсетях предложения открывать газ на плите и уходить в другую комнату. Комментарии удалили. Тем не менее россиян просят повторить со своими детьми правила безопасного обращения с бытовым газом.