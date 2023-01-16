Историю со звонками детям от «газовых» диверсантов назвали фейком

Слухи о том, что неизвестные звонят детям и якобы просят их включить газ на плите и уйти, «гуляют» по Сети ещё с 2018 года, пишет «Война с фейками». Вместе с тем белгородцев просят обсудить с детьми правила безопасного обращения с бытовым газом.

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