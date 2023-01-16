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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Историю со звонками детям от «газовых» диверсантов назвали фейком

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Слухи о том, что неизвестные звонят детям и якобы просят их включить газ на плите и уйти, «гуляют» по Сети ещё с 2018 года, пишет «Война с фейками». Вместе с тем белгородцев просят обсудить с детьми правила безопасного обращения с бытовым газом.
Сюжет
Фейк

В Сети появились слухи о том, что неизвестные с территории Украины звонят детям (в основном через мессенджеры) и просят их открыть газовые конфорки и оставить их включёнными. Предупреждения о новом виде диверсии активно распространяются в соцсетях в последние дни.

В Telegram-канале «Война с фейками» заявили, что подобные слухи «гуляют» по Сети ещё с 2018 года. Началось всё в Казахстане: в местных пабликах распространили информацию о «новом виде терроризма». В МВД рассылку признали ложной и попросили не поддаваться на провокацию.

Спустя время аудиозапись вышла за пределы страны. Так, в феврале 2020 года тот же слух распространился уже в Якутии.

Вместе с тем «Война с фейками» добавляет, что в комментариях украинских Telegram-каналов встречались призывы писать детям в соцсетях предложения открывать газ на плите и уходить в другую комнату. Комментарии удалили. Тем не менее россиян просят повторить со своими детьми правила безопасного обращения с бытовым газом.

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#Инна Рогова#Общество#Украина#Фейк#Газ#Конфорка#Диверсанты
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