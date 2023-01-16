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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Иностранцы-медики получат квартиры в Белгородской области

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI

Для врачей в 2022 году купили 260 квартир, заселили в них 145 специалистов

О мероприятиях по реализации программы по обеспечению врачей жильём на территории области доложил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что часть медиков прибыли из других государств. Им предоставят квартиры.

По данным чиновника,  по итогам 2022 года для медиков должна была быть закуплена 261 квартира. Закупили 260. Одна квартиру не приобрели в Красногвардейском районе. На 26 декабря в оперативное управление медорганизациям передали 215 квартир. Заселили 145 врачей.

Иконников добавил, что ещё 17 кандидатов в настоящее время уже есть в медорганизациях. 12 из них работают, готовятся документы на заселение в ближайшее время. Это три человека в Белгороде, два человека в Яковлевском горокруге и семь - в Старом Осколе. Ещё два кандидата в Губкине — граждане иностранного государства. Также иностранцы-медики будут работать в Красненском и Красногвардейском районах.

В настоящее время они проходят аккредитацию. В феврале она будет получена. После чего они приступят к работе и сразу будут поданы документы на заселение. В Грайворонском горокруге есть врач-терапевт, с которым есть договор. Но он приступит к работе в мае. В итоге на 1 января к работе приступили 12 врачей, которые подлежат заселению в квартиры.
Андрей Иконников

По данным министра, четыре муниципалитета полностью завершили работу по заселению медиков: Шебекинский, Старооскольский горокруга, Чернянский и Краснояружский районы. До сих пор ни одной квартиры не заселено в Ровеньском и Красненском районах. В последнем стажёр-врач уже работает. Это как раз гражданин иностранного государства, который в настоящее время получает аккредитацию.  В Ровеньском районе пока таких нет.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил приготовить предложение по поощрению глав, которые выполнили поставленные задачи. А тех, кто этого не сделал, он вызвал к себе на встречу.

 

Только 57% закупленных для медиков квартир заселены в Белгородской области
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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Андрей иконников#Вячеслав Гладков#Медики#Квартиры#Медорганизации#Кристина Семенчук
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