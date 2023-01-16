Иностранцы-медики получат квартиры в Белгородской области

Иконников добавил, что ещё 17 кандидатов в настоящее время уже есть в медорганизациях. 12 из них работают, готовятся документы на заселение в ближайшее время. Это три человека в Белгороде, два человека в Яковлевском горокруге и семь - в Старом Осколе. Ещё два кандидата в Губкине — граждане иностранного государства. Также иностранцы-медики будут работать в Красненском и Красногвардейском районах.