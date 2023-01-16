Иностранцы-медики получат квартиры в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По данным чиновника, по итогам 2022 года для медиков должна была быть закуплена 261 квартира. Закупили 260. Одна квартиру не приобрели в Красногвардейском районе. На 26 декабря в оперативное управление медорганизациям передали 215 квартир. Заселили 145 врачей.
Иконников добавил, что ещё 17 кандидатов в настоящее время уже есть в медорганизациях. 12 из них работают, готовятся документы на заселение в ближайшее время. Это три человека в Белгороде, два человека в Яковлевском горокруге и семь - в Старом Осколе. Ещё два кандидата в Губкине — граждане иностранного государства. Также иностранцы-медики будут работать в Красненском и Красногвардейском районах.
В настоящее время они проходят аккредитацию. В феврале она будет получена. После чего они приступят к работе и сразу будут поданы документы на заселение. В Грайворонском горокруге есть врач-терапевт, с которым есть договор. Но он приступит к работе в мае. В итоге на 1 января к работе приступили 12 врачей, которые подлежат заселению в квартиры.
Андрей Иконников
По данным министра, четыре муниципалитета полностью завершили работу по заселению медиков: Шебекинский, Старооскольский горокруга, Чернянский и Краснояружский районы. До сих пор ни одной квартиры не заселено в Ровеньском и Красненском районах. В последнем стажёр-врач уже работает. Это как раз гражданин иностранного государства, который в настоящее время получает аккредитацию. В Ровеньском районе пока таких нет.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил приготовить предложение по поощрению глав, которые выполнили поставленные задачи. А тех, кто этого не сделал, он вызвал к себе на встречу.