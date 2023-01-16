Где посмотреть «Аватар: Путь воды» в Белгороде?

Известно, что Кэмерон планирует развивать франшизу, так что в скором (или не очень, учитывая, что вторую часть ждали 14 лет) времени нас ждут «Аватар 3» и «Аватар 4». Триквел планирует на 2024 год: по словам режиссёра, нам стоит готовиться к «народу огня». Неизвестно, будет ли в четвёртой части народ земли, но с большой долей уверенности можно сказать, что наш народ снова останется без официального проката. Могут оказаться и без нелегального — если на показы обратят внимание представители закона.