Где посмотреть «Аватар: Путь воды» в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
После начала операции на Украине подарившая миру Микки Мауса компания The Walt Disney полностью приостановила свою деятельность в России. «Диснею» также принадлежит студия 20th Century Studios, ответственная за создание второго «Аватара». Как выяснили журналисты, прокатное удостоверение фильму в России по понятным причинам не выдали. Но смогло ли это остановить наши кинотеатры?
Оказалось, что нет. Фильм зачастую показывают неофициально, а некоторые киносети откровенно хитрят, продавая билеты на блокбастер под видом билетов на короткометражки.
Что касается Белгорода, то, согласно данным сайта «Киноафиша», вторую часть «Аватара» показывают в кинотеатрах «Победа» и «Радуга». За билет просят от 400 рублей, есть сеансы как утренние, так и вечерние.
Не стесняется не совсем легального проката и кинотеатр «Русич». Так, на его сайте «Аватар» находится прямо на главной странице, но в скобочках рядом с названием картины приписано «Киноклуб» — вероятно, чтобы не возникло потом никаких возможных вопросов. Билеты можно купить только в кассе.
А вот на сайтах кинотеатров «ГриннФильм» в «МегаГринне», «Синема Парк» в «Сити Молле» и «Синема Стар» в «Рио» данных о прокате «Аватара» нет.
Мы позвонили в «ГриннФильм», но по указанному на сайте кинотеатра телефону нам не ответили. Тем не менее, способом попасть на второго «Аватара» в «Мегагринне» с нами поделился наш читатель Александр.
Я в самой кассе предзаказ делал, даже не в кассе, а у администратора. У неё же и выкупал.
«Аватара», по словам мужчины, показывали в хорошем качестве и с русским дубляжом. Правда, о походе Александр всё равно пожалел — билет оказался дорогим, а фильм, по его мнению, скучным: «Я пожалел, что пошёл».
В «Синема Стар» также не взяли трубку. Информации о прокате фильма в этой сети нет.
В «Синема Парке» нам ответил не самый смышлёный робот, после чего мы попытали счастья в онлайн-чате с менеджером. Там нам сказали следующее:
Информация о интересующем вас фильме отсутствует. У нас каждую среду обновляется расписание, в среду 18 января появится полное расписание на следующую прокатную неделю. Следите за обновлением расписания на сайте и в приложении.
Также, по данным СМИ, в кинотеатрах этой сети фильм недоступен — «это нарушает российское законодательство и международные конвенции».
Таким образом, однозначно «Аватара» можно посмотреть в «Победе», «Радуге», «Русиче» и «ГриннФильме».
Напомним, что по сюжет первого «Аватара» разворачивается в 2154 году, когда человечество научилось добывать ценный минерал анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звёздной системе Альфы Центавра. Населяют планету человекоподобные на’ви — синие гуманоиды. Обезумевшая от жадности ресурсодобывающая корпорация угрожает их существованию, но мешает осуществлению злобных планов бравый морпех Джейк Салли, который переносит своё сознание в «аватара» — генетически спроектированное тело, гибрид на’ви и людей, созданный для упрощения коммуникации между двумя видами. Режиссёр фильма — Джеймс Кэмерон, создатель «Титаника» и «Терминатора». Вышла картина в 2009 году.
Вторая же часть называется «Аватар: Путь Воды» и рассказывает о жизни Джейка в новом теле в новом мире. Теперь морпех становится предводителем народа на`ви: он берёт на себя миссию по защите новых друзей от уже знакомых нам бизнесменов с Земли. Помогают в этом нелегком деле «обна’вившемуся» американцу его возлюбленная Нейтири, их совместно произведённые дети, а также «народ воды».
Известно, что Кэмерон планирует развивать франшизу, так что в скором (или не очень, учитывая, что вторую часть ждали 14 лет) времени нас ждут «Аватар 3» и «Аватар 4». Триквел планирует на 2024 год: по словам режиссёра, нам стоит готовиться к «народу огня». Неизвестно, будет ли в четвёртой части народ земли, но с большой долей уверенности можно сказать, что наш народ снова останется без официального проката. Могут оказаться и без нелегального — если на показы обратят внимание представители закона.
Минкульт же пока время на прокат пиратского фильма никак не реагирует. Единственный, кто смог подвинуть «Аватара», — «Чебурашка», ради которого премьеру фильма Джеймса Кэмерона перенесли у нас с декабря на январь. И такая мера, судя по всему, помогла: ушастый пришелец из Африки «порвал» синекожих на’ви с планеты Пандора и обогнал по сборам даже первую часть сериала — та собрала 3,5 млрд рублей.