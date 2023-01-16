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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом

Сегодня, 13:19
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

От удара ВСУ под Белгородом разрушено 90 торговых модулей на рынке

От обстрела накануне пострадал рынок в Шебекино. Людей на торговых площадках в тот момент не было, поэтому обошлось без жертв и раненых. Однако предприниматели понесли значительные убытки, а продавцы теперь боятся выходить на работу. Репортаж с места представили журналисты ГТРК.
Сюжет
Обстрел

15 января ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Удар пришёлся по местному рынку. По информации журналистов, разрушено 90 торговых модулей. Восстановить их уже не получится — на месте обещают установить новые.

Обстрел начался в районе четырёх часов дня. К тому моменту рынок был закрыт, посетителей и продавцов не было. Обошлось без жертв и пострадавших.

Предприниматели подсчитывают убытки после происшествия. Так, серьёзно пострадали модули с конфетами и печеньем. Испорченные продукты придётся утилизировать.

«Мы теперь лишились работы. Всё. Как здесь можно стоять теперь? Если бы мы здесь стояли, нас бы не стало», — рассказывает сотрудница рынка.

Это уже второй крупный прилёт в районе рынка за последние три месяца. Предприниматели утверждают, что посещаемость ярмарки упала в четыре раза. Больше половины продавцов уволились. Те, кто остался, думают, что делать дальше. Одни признаются, что страшно оставаться. Другие отвечают, что продолжат работать: «А куда деваться?»

Расположенные рядом с рынком аптека и магазин пострадали незначительно. Их защитили мешки с песком, уложенные в десятки рядов.

Видео: ГТРК "Белгород"
Гладков подтвердил попадание снарядов ВСУ в торговые ряды на рынке в Шебекино
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