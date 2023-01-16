«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом

Это уже второй крупный прилёт в районе рынка за последние три месяца. Предприниматели утверждают, что посещаемость ярмарки упала в четыре раза. Больше половины продавцов уволились. Те, кто остался, думают, что делать дальше. Одни признаются, что страшно оставаться. Другие отвечают, что продолжат работать: «А куда деваться?»