«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
15 января ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Удар пришёлся по местному рынку. По информации журналистов, разрушено 90 торговых модулей. Восстановить их уже не получится — на месте обещают установить новые.
Обстрел начался в районе четырёх часов дня. К тому моменту рынок был закрыт, посетителей и продавцов не было. Обошлось без жертв и пострадавших.
Предприниматели подсчитывают убытки после происшествия. Так, серьёзно пострадали модули с конфетами и печеньем. Испорченные продукты придётся утилизировать.
«Мы теперь лишились работы. Всё. Как здесь можно стоять теперь? Если бы мы здесь стояли, нас бы не стало», — рассказывает сотрудница рынка.
Это уже второй крупный прилёт в районе рынка за последние три месяца. Предприниматели утверждают, что посещаемость ярмарки упала в четыре раза. Больше половины продавцов уволились. Те, кто остался, думают, что делать дальше. Одни признаются, что страшно оставаться. Другие отвечают, что продолжат работать: «А куда деваться?»
Расположенные рядом с рынком аптека и магазин пострадали незначительно. Их защитили мешки с песком, уложенные в десятки рядов.