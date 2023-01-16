«БНР», обстрелы в Шебекино и брошенные дома в Белгородской области: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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«Белгородская народная республика»
На сайте регионального минсельхоза опубликовали карту «Белгородской народной республики» вместо Белгородской области. Оказалось, что причиной этому послужили проблемы с картой проекта OpenStreetMap.
Так ситуацию прокомментировали в региональном правительстве. Карту с сайта быстро убрали. Ранее белгородцы уже видели сообщения про БНР. Власти неоднократно называли эту информацию фейковой.
Пострадавший от обстрелов рынок
Сотрудники рынка в обстреливаемом Шебекино рассказали об очередном прилёте. Разрушено 90 торговых модулей. Они восстановлению не подлежат. На их месте обещают установить новые.
Сотрудница рынка говорит, что они лишились работы. Также повезло, что обошлось без пострадавших. В момент прилёта рынок уже был закрыт. Со слов работницы рынка, если бы не это обстоятельство, то их бы не стало.
Брошенные дома
В Белгородской области из-за текущей обстановки увеличилось количество брошенных домов. В регионе в 2022 году отремонтировали 1153 бесхозных домовладения, ещё 351 снесли. В полном объёме эти задачи не решены в Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.
Также губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадавшие во время обстрелов дома имеют другой источник для восстановления. По последним данным, из-за обстановки в 2022 году в регионе количество брошенных хозяевами домов выросло до 8 тысяч.