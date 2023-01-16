Белгородцы устроили «похороны» бару: фото

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Белгородцы устроили «похороны» бару «Трактир». Заведение на улице Пушкина недавно закрылось, а завсегдатаи решили по-своему с ним попрощаться. Посетители принесли похоронный венок, цветы и свечи.
Тем временем другие белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill. Жители дома, где находится бар, требуют от заведения демонтировать кондиционер, скамейки и ряд других якобы неправомерно установленных объектов.
На заведение горожане подали в суд ещё в августе.