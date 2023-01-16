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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Белгородцы устроили «похороны» бару: фото

Сегодня, 15:14
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Завсегдатаи «Трактира» на улице Пушкина попрощались с любимым заведением с венком, цветами и свечами. Фотографии опубликовали в паблике «Белгород — это интересно».

Белгородцы устроили «похороны» бару «Трактир». Заведение на улице Пушкина недавно закрылось, а завсегдатаи решили по-своему с ним попрощаться. Посетители принесли похоронный венок, цветы и свечи.

Тем временем другие белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill. Жители дома, где находится бар, требуют от заведения демонтировать кондиционер, скамейки и ряд других якобы неправомерно установленных объектов.

На заведение горожане подали в суд ещё в августе.

Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
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#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Бар#Прощание#Наталья Корявых#Нарочно не придумаешь#Фотофакт#Похороны
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