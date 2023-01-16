Белгородцы сделали подарок спасающему своих хозяев от обстрелов коту Прохору

Ранее «Бел.Ру» писало про кота Прохора. Он предупреждает своих хозяев об обстрелах, а однажды спас жизнь супругу рассказчицы. Питомец «позвал» хозяина. Как только последний ушёл, стекло треснуло и упало на том месте, где сидел мужчина.