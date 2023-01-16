Белгородцы сделали подарок спасающему своих хозяев от обстрелов коту Прохору

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Кот Прохор из Шебекино, прославившийся в соцсетях, получил в подарок плюшевого медведя. Питомец стал известен благодаря тому, что предупреждает хозяев об обстрелах.
Как рассказала хозяйка кота Ольга, недавно кто-то постучался к ним в дверь. Оказалось, это были подростки. Именно они принесли презент.
«Протягивают нам плюшевого медведя. И говорят: „Это для вас и вашего котика. Вам передали“. Зашли, Прошу погладили. Катя и Вова, спасибо, ребята! И всем добрым людям! Прошка медведя сразу облюбовал», — поделилась женщина.
Со слов Ольги, теперь кот спит рядом с игрушкой и никому её не отдаёт.
Ранее «Бел.Ру» писало про кота Прохора. Он предупреждает своих хозяев об обстрелах, а однажды спас жизнь супругу рассказчицы. Питомец «позвал» хозяина. Как только последний ушёл, стекло треснуло и упало на том месте, где сидел мужчина.