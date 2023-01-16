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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Белгородцы сделали подарок спасающему своих хозяев от обстрелов коту Прохору

Сегодня, 11:31
Фото: Telegram-канал «Белгородский надзор»

Коту Прохору под Белгородом подарили плюшевого медведя

Четвероногий прославился в Сети тем, что предупреждает хозяев об обстрелах. Семье и их питомцу подарили мягкую игрушку, рассказали в Telegram-канале «Белгородский надзор».

Кот Прохор из Шебекино, прославившийся в соцсетях, получил в подарок плюшевого медведя. Питомец стал известен благодаря тому, что предупреждает хозяев об обстрелах.

Как рассказала хозяйка кота Ольга, недавно кто-то постучался к ним в дверь. Оказалось, это были подростки. Именно они принесли презент.

«Протягивают нам плюшевого медведя. И говорят: „Это для вас и вашего котика. Вам передали“. Зашли, Прошу погладили. Катя и Вова, спасибо, ребята! И всем добрым людям! Прошка медведя сразу облюбовал», — поделилась женщина.

Со слов Ольги, теперь кот спит рядом с игрушкой и никому её не отдаёт.

Ранее «Бел.Ру» писало про кота Прохора. Он предупреждает своих хозяев об обстрелах, а однажды спас жизнь супругу рассказчицы. Питомец «позвал» хозяина. Как только последний ушёл, стекло треснуло и упало на том месте, где сидел мужчина.

Видео: Telegram-канал «Белгородский надзор»
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелах
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