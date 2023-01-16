Белгородский минобр закупил больше тысячи журналов «Божий мир»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Согласно документам госзакупки, министерство образования Белгородской области заключило контракт с частным учреждением «Редакция журнала ‘’Божий мир’’». Организация будет поставлять печатное издание — журнал «Божий мир».
На 1179 комплектов выделили из областного бюджета 495 170 рублей. Стоимость одного комплекта — 420 рублей.
Все издания должны быть новыми, в хорошем полиграфическом исполнении, не должны содержать полиграфического брака, поражений грибковыми заболеваниями, соответствовать гигиеническим требованиям.
Контракт действует до 31 декабря 2023 года.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», частное учреждение «Редакция журнала ‘’Божий мир’’» зарегистрировано в Москве с 1997 года и занимается изданием журналов и периодических изданий. Руководитель — Дмитрий Лиханов. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 1,7 млн рублей.