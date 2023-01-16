Белгородский минобр закупил больше тысячи журналов «Божий мир»

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», частное учреждение «Редакция журнала ‘’Божий мир’’» зарегистрировано в Москве с 1997 года и занимается изданием журналов и периодических изданий. Руководитель — Дмитрий Лиханов. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 1,7 млн рублей.