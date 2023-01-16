Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Белгородский минобр закупил больше тысячи журналов «Божий мир»

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
Средства на продукцию выделили из областного бюджета. Все издания должны поставить до 31 декабря 2023 года. Исполнитель — московская редакция журнала «Божий мир».

Согласно документам госзакупки, министерство образования Белгородской области заключило контракт с частным учреждением «Редакция журнала ‘’Божий мир’’». Организация будет поставлять печатное издание — журнал «Божий мир».

На 1179 комплектов выделили из областного бюджета 495 170 рублей. Стоимость одного комплекта — 420 рублей.

Все издания должны быть новыми, в хорошем полиграфическом исполнении, не должны содержать полиграфического брака, поражений грибковыми заболеваниями, соответствовать гигиеническим требованиям.

Контракт действует до 31 декабря 2023 года.

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», частное учреждение «Редакция журнала ‘’Божий мир’’» зарегистрировано в Москве с 1997 года и занимается изданием журналов и периодических изданий. Руководитель — Дмитрий Лиханов. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 1,7 млн рублей.  

В Белгороде представили выставку печатных церковных изданий 19 века
Узнать подробнее
Читайте также:
Тяжёлая судьба печатных газет не озаботила чиновниковВ Москве определили белгородских отличников печатной прессыБолее половины печатных СМИ Белгорода – под контролем госструктур
#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Госзакупки#Белгородская область#Журналы#Божий мир#Редакция#Закупка#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде
Сегодня, 14:38
Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Сегодня, 15:06
Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
Сегодня, 13:10
«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом
Сегодня, 13:19
Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
Сегодня, 14:07
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Белгорода в 2023 году?
Сегодня, 13:46