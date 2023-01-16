Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгородские аграрии понесли убытки из-за переувлажнения земли на 1,5 млрд рублей

Сегодня, 14:33
Фото: 1MI
В 2022 году в Белгородской области ввели режим ЧС из-за излишнего увлажнения земли. В настоящее время региональный минсельхоз обратился в федеральный центр с вопросом о предоставлении компенсации аграриям.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко, в 2022 году произошла чрезвычайная ситуация природного характера. Не единожды было зафиксировано переувлажнение земли, поэтому не все производители смогли полностью закончить агротехнологические работы.

Совместно с муниципальными образованиями мы провели работу, собрали документы. Сейчас они находятся в министерстве сельского хозяйства. Мы ждём итогового решения. Будем надеяться, что оно будет положительное. Занимаемся тем, чтобы наши производители получили компенсацию.
Андрей Антоненко

Чиновник добавил, что общая сумма убытков белгородских аграриев с упущенной выгодой из-за переувлажнения составила порядка 1,5 млрд рублей.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что излишняя влажность земли нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублей.

 

 

В Старом Осколе участников СВО освободили от платы за аренду земли
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде прошёл ежегодный предпосевной семинар для аграриевБелгородским аграриям рассказали, как производят комбайны и тракторыИз-за непогоды аграрии Белгородской области рискуют остаться без урожая
#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Андрей Антоненко#Минсельхоз#Убытки#Чс
Подпишитесь
Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде
Сегодня, 14:38
Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Сегодня, 15:06
Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
Сегодня, 13:10
«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом
Сегодня, 13:19
Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
Сегодня, 14:07
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Белгорода в 2023 году?
Сегодня, 13:46