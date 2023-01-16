Белгородские аграрии понесли убытки из-за переувлажнения земли на 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко, в 2022 году произошла чрезвычайная ситуация природного характера. Не единожды было зафиксировано переувлажнение земли, поэтому не все производители смогли полностью закончить агротехнологические работы.
Совместно с муниципальными образованиями мы провели работу, собрали документы. Сейчас они находятся в министерстве сельского хозяйства. Мы ждём итогового решения. Будем надеяться, что оно будет положительное. Занимаемся тем, чтобы наши производители получили компенсацию.
Андрей Антоненко
Чиновник добавил, что общая сумма убытков белгородских аграриев с упущенной выгодой из-за переувлажнения составила порядка 1,5 млрд рублей.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что излишняя влажность земли нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублей.