Белгородская область «горит» по выполнению шести показателей нацпроектов

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как отметил Мирошников, в 2022 году Белгородская область участвовала в 12 нацпроектах в рамках которых были реализованы 47 региональных проектов. Общий объём финансирования — порядка 15 млрд рублей.
Всего в Белгородской области необходимо было выполнить 151 показатель. На сегодняшний день в федеральной системе, как отметил Мирошников, регион "горит" по шести показателям. Из них два можно исправить. Речь идёт о нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения составляет 10,13 при плане в 7,75, а количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств — 2,46 при плане в 1,93.
Не выполнен показатель и по нацпроекту «Экология». Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов, должна по плану составлять 61,6, а в Белгородской область показатель - 58,3.
Контракт был заключён в прошлом году, авансы оплачены. Необходимо отработать, чтобы выполнение показателя перестало светиться в красной зоне.
Евгений Мирошников
Ещё три показателя не выполнены по министерству здравоохранения. Подробнее на слайде:
По дорогам абсолютно очевидно, что из-за текущей ситуации вдоль границы повлиять на это было невозможно. По здравоохранению готовьте доклад (Андрей Иконников — прим. ред.) по анализу причин, по которым эти показатели были не выполнены, перечень последовательных действий, которые мы предпринимаем в 2023 году на изменение ситуации. Отработали плохо, показателей не добились. Что предлагаете изменить, чтобы спасти жизни людей. Людей погибло больше - это неправильно.
Вячеслав Гладков