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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Белгородская область «горит» по выполнению шести показателей нацпроектов

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI

В Белгородской области не выполнили шесть показателей по нацпроектам

Об этом доложил заместитель губернатора Евгений Мирошников. Он также добавил, что по двум показателям ситуацию постараются исправить. Большая часть недостигнутых целей зафиксирована по направлению здравоохранения.

Как отметил Мирошников, в 2022 году Белгородская область участвовала в 12 нацпроектах в рамках которых были реализованы 47 региональных проектов. Общий объём финансирования — порядка 15 млрд рублей.

Всего в Белгородской области необходимо было выполнить 151 показатель. На сегодняшний день в федеральной системе, как отметил Мирошников, регион "горит" по шести показателям. Из них два можно исправить. Речь идёт о нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения составляет 10,13 при плане в 7,75, а количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств — 2,46 при плане в 1,93.

Не выполнен показатель и по нацпроекту «Экология». Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов, должна по плану составлять 61,6, а в Белгородской область показатель - 58,3.

Контракт был заключён в  прошлом году, авансы оплачены. Необходимо отработать, чтобы выполнение показателя перестало светиться в красной зоне.
Евгений Мирошников
Фото: Трансляция оперативного совещания

Ещё три показателя не выполнены по министерству здравоохранения. Подробнее на слайде:

Фото: Трансляция оперативного совещания
По дорогам абсолютно очевидно, что из-за текущей ситуации вдоль границы повлиять на это было невозможно. По здравоохранению готовьте доклад (Андрей Иконников — прим. ред.) по анализу причин, по которым эти показатели были не выполнены, перечень последовательных действий, которые мы предпринимаем в 2023 году на изменение ситуации. Отработали плохо, показателей не добились. Что предлагаете изменить, чтобы спасти жизни людей. Людей погибло больше - это неправильно.
Вячеслав Гладков
В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют 96,4 км дорог
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