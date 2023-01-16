Белгородская область «горит» по выполнению шести показателей нацпроектов

Всего в Белгородской области необходимо было выполнить 151 показатель. На сегодняшний день в федеральной системе, как отметил Мирошников, регион "горит" по шести показателям. Из них два можно исправить. Речь идёт о нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения составляет 10,13 при плане в 7,75, а количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств — 2,46 при плане в 1,93.