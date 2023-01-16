«Белгородская народная республика»? Белгородцев удивила карта на сайте минсельхоза

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На главной странице сайта регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия появилась карта, на которой вместо Белгородской области была указана «Белгородская народная республика». Инцидент первыми заметили журналисты «Фонаря».
В областном правительстве ответили, что проблема возникла с картой проекта OpenStreetMap, которая использовалась на сайте. На момент написания заметки спорной карты на сайте уже не было, её убрали.
Слухами о появлении так называемой Белгородской народной республики жителей региона пугают едва ли не с начала СВО. Губернатор Вячеслав Гладков ранее подтвердил, что это фейк, и рекомендовал искать информацию в проверенных источниках.
Напомним, что слухи появлялись и о об интеграции Грайворонского горокруга с Харьковской областью. Власти подтвердили, что эта информация — фейк.