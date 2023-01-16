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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

«Белгородская народная республика»? Белгородцев удивила карта на сайте минсельхоза

Сегодня, 06:58
Фото: скриншот с сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
удалённая карта

На сайте минсельхоза опубликовали карту «Белгородской народной республики»

Необычную карту заметили на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Власти объяснили, что проблемы возникли с картой проекта OpenStreetMap. После инцидента карту с сайта убрали.

На главной странице сайта регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия появилась карта, на которой вместо Белгородской области была указана «Белгородская народная республика». Инцидент первыми заметили журналисты «Фонаря».

В областном правительстве ответили, что проблема возникла с картой проекта OpenStreetMap, которая использовалась на сайте. На момент написания заметки спорной карты на сайте уже не было, её убрали.

Слухами о появлении так называемой Белгородской народной республики жителей региона пугают едва ли не с начала СВО. Губернатор Вячеслав Гладков ранее подтвердил, что это фейк, и рекомендовал искать информацию в проверенных источниках.

Напомним, что слухи появлялись и о об интеграции Грайворонского горокруга с Харьковской областью. Власти подтвердили, что эта информация — фейк.

Фото: скриншот с сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
Гладков назвал ложью новости о создании Белгородской Народной Республики
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#Общество#Белгородская область#Народная республика#Карта#Минсельхоз#Инна Рогова
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