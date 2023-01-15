За последние сутки в Белгородской области загорелись два жилых дома

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По информации ведомства, 14 января в 21:02 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Валуйках на улице Байрацкий кордон. В результате происшествия пострадал человек. Полностью ликвидировать возгорание огнеборцы смогли в 21:58.
Ещё одно сообщение о пожаре поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 04:52 15 января. Возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Полностью ликвидировать огонь спасатели сумели в 05:12. Информации о пострадавших или погибших нет.