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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

За последние сутки в Белгородской области загорелись два жилых дома

Сегодня, 11:40
Фото: МЧС по Белгородской области
Один дом находится в Валуйках. Там пострадал человек. Второй дом загорелся в Алексеевке. Информации о пострадавших или погибших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

По информации ведомства, 14 января в 21:02 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в  Валуйках на улице Байрацкий кордон. В результате происшествия пострадал человек. Полностью ликвидировать возгорание огнеборцы смогли в 21:58.

Ещё одно сообщение о пожаре поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 04:52 15 января. Возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Полностью ликвидировать огонь спасатели сумели в 05:12. Информации о пострадавших или погибших нет.

В Белгородской области устраняют последствия большого пожара
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Пожар#МЧС#Пострадавший
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