В центре Белгорода столкнулись четыре автомобиля

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:16
Вечером 15 января в центре Белгорода на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гагарина произошла авария с участием четырёх автомобилей. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «БелПлюс».
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Подробности ДТП пока не известны.
Отметим, что 5 января в страшной аварии в Воронежской области погибла врач общей практики из Старого Оскола. Александра Корниенко работала по профессии 31 год. По данным УМВД Воронежской области, 55-летняя женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Opel. В результате аварии также погиб 9-летний пассажир второй иномарки.