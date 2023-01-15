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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

В центре Белгорода столкнулись четыре автомобиля

Сегодня, 16:12
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Движение затруднено на проспекте Богдана Хмельницкого рядом с улицей Гагарина, сообщили в Telegram-канале «БелПлюс».
Сюжет
ДТП

Вечером 15 января в центре Белгорода на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гагарина произошла авария с участием четырёх автомобилей. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «БелПлюс».

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Подробности ДТП пока не известны.

Отметим, что 5 января в страшной аварии в Воронежской области погибла врач общей практики из Старого Оскола. Александра Корниенко работала по профессии 31 год. По данным УМВД Воронежской области, 55-летняя женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Opel. В результате аварии также погиб 9-летний пассажир второй иномарки.

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#Александра Склярова#Происшествия#ДТП#Белгород#Авария#Видео
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