В центре Белгорода столкнулись четыре автомобиля

Отметим, что 5 января в страшной аварии в Воронежской области погибла врач общей практики из Старого Оскола. Александра Корниенко работала по профессии 31 год. По данным УМВД Воронежской области, 55-летняя женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Opel. В результате аварии также погиб 9-летний пассажир второй иномарки.