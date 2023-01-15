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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

В Самарской области всю ночь горит рынок

Сегодня, 04:36
Фото: МЧС России
Ликвидация пожара в Самарской области.
Сообщение о возникновении пожара поступило в 02:33, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сюжет
Пожар

Продовольственный рынок в городе Кинель Самарской области загорелся 15 января в 02:33. Через час пожар охватил почти 1,5 тысячи квадратных метров площади, из-за чего был объявлен повышенный ранг вызова.

В ликвидации пожара принимают участие 97 человек и 35 единицы техники. Кроме того, для тушения пожара были задействованы два пожарных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших нет. На момент публикации пожар на территории рынка ещё не был ликвидирован.

Напомним, что утром 14 января стало известно о пожаре на территории бывшего здания дома культуры и начальной школы в Корочанском районе Белгородской области. По известным данным, при пожаре из жителей никто не пострадал. 

Ликвидация пожара в Самарской области.
Видео: МЧС России
В Белгородской области устраняют последствия большого пожара
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