В Самарской области всю ночь горит рынок

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Продовольственный рынок в городе Кинель Самарской области загорелся 15 января в 02:33. Через час пожар охватил почти 1,5 тысячи квадратных метров площади, из-за чего был объявлен повышенный ранг вызова.
В ликвидации пожара принимают участие 97 человек и 35 единицы техники. Кроме того, для тушения пожара были задействованы два пожарных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, пострадавших нет. На момент публикации пожар на территории рынка ещё не был ликвидирован.
Напомним, что утром 14 января стало известно о пожаре на территории бывшего здания дома культуры и начальной школы в Корочанском районе Белгородской области. По известным данным, при пожаре из жителей никто не пострадал.