В очереди по 2,5 часа: новый каток в Старом Осколе вызвал небывалый ажиотаж

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
У входа не протолкнуться. Горожане часами готовы простаивать за коньками в очереди: прокат снаряжения и катание в тестовый период бесплатные. Тем, кто приходит со своими коньками, - «зеленый свет» на входе.
Остальные – ждут освободившиеся от предшественников коньки. Ледовая арена одновременно вмещает до 150 человек. Каток работает в будни с 12 часов, в выходные – с 10:20.
Площадка в парке «Солнечный» открыта до 10 часов вечера с трехчасовым техническим перерывом: с 15 до 18 часов.