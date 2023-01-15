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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В очереди по 2,5 часа: новый каток в Старом Осколе вызвал небывалый ажиотаж

Сегодня, 16:15
Фото: Панарина / Bel.ru
В Старом Осколе второй день работает каток под открытым небом в парке «Солнечный». В юго-западную часть города едут со всех микрорайонов. Новое место активного отдыха особо популярно среди молодежи.

У входа не протолкнуться. Горожане часами готовы простаивать за коньками в очереди: прокат снаряжения и катание в тестовый период бесплатные. Тем, кто приходит со своими коньками, - «зеленый свет» на входе.

Остальные – ждут освободившиеся от предшественников коньки. Ледовая арена одновременно вмещает до 150 человек. Каток работает  в будни с 12 часов, в выходные – с 10:20.

Площадка в парке «Солнечный» открыта до 10 часов вечера с трехчасовым техническим перерывом: с 15 до 18 часов.

 

#Татьяна Панарина#Город#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Открытие катка#Ажиотаж#Очереди
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