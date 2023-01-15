В Белгородской области сохранят господдержку на строительство ИЖС

Напомним, в Белгородской области продолжается выдача льготных кредитов под 1% на достройку жилья. Одно из главных обязательств заёмщиков — ввод дома в эксплуатацию в течение года после получения денег. Это означает, что за 12 месяцев семья должна не только достроить здание, но и оформить все необходимые документы.