В Белгородской области сохранят господдержку на строительство ИЖС

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Как отметил губернатор, от людей поступают вопросы касательно господдержки в 2023 году на строительство ИЖС. Вячеслав Гладков заверил, что мера будет сохранена. Фонд поддержки ИЖС в текущем году выделит 300 млн рублей.
Понимаем, что средств может не хватить. Поэтому, если у вас есть желание, нужно занять более активную позицию и обращаться в Фонд уже сейчас.
Вячеслав Гладков
Напомним, в Белгородской области продолжается выдача льготных кредитов под 1% на достройку жилья. Одно из главных обязательств заёмщиков — ввод дома в эксплуатацию в течение года после получения денег. Это означает, что за 12 месяцев семья должна не только достроить здание, но и оформить все необходимые документы.