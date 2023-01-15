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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В Белгородской области сохранят господдержку на строительство ИЖС

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он также добавил, что выделенных средств может не хватить. Поэтому желающие уже сейчас могут обращаться в Фонд поддержки ИЖС.

Как отметил губернатор, от людей поступают вопросы касательно господдержки в 2023 году на строительство ИЖС. Вячеслав Гладков заверил, что мера будет сохранена. Фонд поддержки ИЖС в текущем году выделит 300 млн рублей.

Понимаем, что средств может не хватить. Поэтому, если у вас есть желание, нужно занять более активную позицию и обращаться в Фонд уже сейчас.
Вячеслав Гладков

Напомним, в Белгородской области продолжается выдача льготных кредитов под 1% на достройку жилья. Одно из главных обязательств заёмщиков — ввод дома в эксплуатацию в течение года после получения денег. Это означает, что за 12 месяцев семья должна не только достроить здание, но и оформить все необходимые документы.

С помощью областного фонда поддержки ИЖС свои дома построили 43 000 семей
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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Строительство#ИЖС#Фонд поддержки ижс#Средства
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