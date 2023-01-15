Продавцам двух белгородских магазинов грозит штраф за продажу алкоголя подросткам

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По информации ведомства, во время профилактической операции «Каникулы» полицейские зафиксировали в Белгородском районе два факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Одна торговая точка находится в Головинском сельском поселении, а вторая — в Дубовском.
В отношении продавцов, которые не удостоверились в совершеннолетии покупателей, составили административные материалы по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ — розничная продажа несовершеннолетнему алкоголя. Санкция статьи — административный штраф в размере до 50 000 рублей.