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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Продавцам двух белгородских магазинов грозит штраф за продажу алкоголя подросткам

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Торговые точки находятся в Белгородском районе. За продажу алкоголя подросткам продавцам магазинов грозит административный штраф в размере до 50 000 рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
УМВД

По информации ведомства, во время профилактической операции «Каникулы» полицейские зафиксировали в Белгородском районе два факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Одна торговая точка находится в Головинском сельском поселении, а вторая —  в Дубовском.

В отношении продавцов, которые не удостоверились в совершеннолетии покупателей, составили административные материалы по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ — розничная продажа несовершеннолетнему алкоголя. Санкция статьи — административный штраф в размере до 50 000 рублей.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#УМВД#Алкоголь#Магазин#Штраф
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