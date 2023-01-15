Под Артёмовском в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгородской области

По данным источника, при выполнении боевых задач в ходе СВО 7 ноября 2022 года под Артёмовском погиб 29-летний Пётр Мальцев из Борисовского района. Он пошёл добровольцем в ЧВК «Вагнер» и работал штурмовиком.