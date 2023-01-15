Под Артёмовском в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгородской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
По данным источника, при выполнении боевых задач в ходе СВО 7 ноября 2022 года под Артёмовском погиб 29-летний Пётр Мальцев из Борисовского района. Он пошёл добровольцем в ЧВК «Вагнер» и работал штурмовиком.
Его похоронили 11 декабря 2022 года в селе Новоалександровка Борисовского района.
Ранее в регионе простились с участником СВО — шебекинецем Михаилом Лагутиным. Ему было 34 года. У военнослужащего остались жена и ребёнок.