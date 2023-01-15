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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

На вывесках белгородского фестиваля допустили ошибку в слове «вареники»

Сегодня, 17:59
Фото: Bel.ru
Вывеска фестиваля.
Из-за ошибки в слове фестиваль в Белгороде из вареничного стал «варенечным».

Днём 14 января многие белгородцы посетили фестиваль вареников в центре города. Только на тематических вывесках в городе была допущена серьёзная ошибка: вареничный фестиваль вдруг превратился в «варенечный». Внимательные жители города сразу заметили такую грубую ошибку. Официального комментария по этой ситуации пока не было.

Вывеска фестиваля.
Фото: Bel.ru

Напомним, что 14 января в Белгороде состоялся фестиваль вареников в честь старого Нового года. Свои рецепты вареников представили из разных городов, сёл и районов Белгородской области.

Жителям Белгорода раздали порядка 30 тысяч бесплатных вареников, 64 тысячи вареников с разными начинками отправили военнослужащим, а ещё около 200 вареников раздали малоимущим у женского монастыря.

Праздничный день завершился выступлением группы «Градусы», которая в шутку пожаловалась, что их не угостили варениками.

#Александра Склярова#Город#Фестиваль вареников#Белгород#Ошибка#Вареники
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