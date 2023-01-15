На вывесках белгородского фестиваля допустили ошибку в слове «вареники»

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Днём 14 января многие белгородцы посетили фестиваль вареников в центре города. Только на тематических вывесках в городе была допущена серьёзная ошибка: вареничный фестиваль вдруг превратился в «варенечный». Внимательные жители города сразу заметили такую грубую ошибку. Официального комментария по этой ситуации пока не было.
Напомним, что 14 января в Белгороде состоялся фестиваль вареников в честь старого Нового года. Свои рецепты вареников представили из разных городов, сёл и районов Белгородской области.
Жителям Белгорода раздали порядка 30 тысяч бесплатных вареников, 64 тысячи вареников с разными начинками отправили военнослужащим, а ещё около 200 вареников раздали малоимущим у женского монастыря.
Праздничный день завершился выступлением группы «Градусы», которая в шутку пожаловалась, что их не угостили варениками.