На вывесках белгородского фестиваля допустили ошибку в слове «вареники»

Днём 14 января многие белгородцы посетили фестиваль вареников в центре города. Только на тематических вывесках в городе была допущена серьёзная ошибка: вареничный фестиваль вдруг превратился в «варенечный». Внимательные жители города сразу заметили такую грубую ошибку. Официального комментария по этой ситуации пока не было.