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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

На территорию Белгородской области прибыли военнослужащие из семи субъектов РФ

Сегодня, 08:58
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова
С ними встретился глава региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что белгородские власти передадут военнослужащим дополнительное снаряжение.

Как рассказал губернатор в своём telegram-канале, он встретился с военнослужащими-срочниками, которые расквартированы на территории Белгородской области.

География регионов, из которых приехали ребята к нам проходить службу, по-настоящему велика: Чувашия, Волгоград, Ижевск, Киров, Воронеж, Самарская и Смоленская области. В такие моменты понимаешь, что вся страна вместе! Точно понимаю, что парни стоят на защите своей страны и наших жителей — полутора миллионов человек Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

Он также добавил, что в ближайшее время региональные власти передадут им дополнительное снаряжение.

Ещё раз повторюсь: с обмундированием и питанием проблем нет никаких. Но, конечно же, как и всем близким людям, хочется сделать гораздо больше, чем положено по уставу. Поэтому стараемся выполнить все обещания.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военнослужащие#Срочники#Гладков
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