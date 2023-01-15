На территорию Белгородской области прибыли военнослужащие из семи субъектов РФ

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Как рассказал губернатор в своём telegram-канале, он встретился с военнослужащими-срочниками, которые расквартированы на территории Белгородской области.
География регионов, из которых приехали ребята к нам проходить службу, по-настоящему велика: Чувашия, Волгоград, Ижевск, Киров, Воронеж, Самарская и Смоленская области. В такие моменты понимаешь, что вся страна вместе! Точно понимаю, что парни стоят на защите своей страны и наших жителей — полутора миллионов человек Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Он также добавил, что в ближайшее время региональные власти передадут им дополнительное снаряжение.
Ещё раз повторюсь: с обмундированием и питанием проблем нет никаких. Но, конечно же, как и всем близким людям, хочется сделать гораздо больше, чем положено по уставу. Поэтому стараемся выполнить все обещания.
Вячеслав Гладков