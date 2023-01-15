Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
13 января на гастрономическом фестивале в Белгороде раздали около 200 тысяч вареников. Повара готовили угощения по уникальным рецептам районов и горокругов области и всех регионов России.
Посетители попробовали вареники с брусникой, вишней, грушей, творогом, тыквой, с картошкой и капустой. Также в областном центре организовали мастер-классы по кулинарии и народным промыслам, выставку арт-объектов. Для гостей работали фотозоны и выступали артисты. Хедлайнером фестиваля стала группа «Градусы».
Также в областном правительстве сообщили, что на фестивале вареников подвели итоги конкурса среди муниципальных образований. В номинации «Лучшая презентация Вареничного Белогорья» победителями гости фестиваля выбрали:
В номинации «Самый вкусный вареник Белогорья» победителями стали: Корочанский, Чернянский, Ракитянский, Краснояружский районы, Грайворонский горокруг.
В номинации «Лучший сувенир Вареничного Белогорья» победу одержали: Борисовский, Вейделевский, Ровеньский, Красногвардейский и Красненский районы.
В номинации «Лучший арт-объект Вареничного Белогорья» лучшими стали: Валуйский и Алексеевский горокруга, Волоконовский и Прохоровский районы.
Всего в голосовании приняло участие более 20 тысяч человек.