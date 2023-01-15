13 января на гастрономическом фестивале в Белгороде раздали около 200 тысяч вареников. Повара готовили угощения по уникальным рецептам районов и горокругов области и всех регионов России.



Посетители попробовали вареники с брусникой, вишней, грушей, творогом, тыквой, с картошкой и капустой. Также в областном центре организовали мастер-классы по кулинарии и народным промыслам, выставку арт-объектов. Для гостей работали фотозоны и выступали артисты. Хедлайнером фестиваля стала группа «Градусы».