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Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Двор Белгорода затапливает канализационной водой

Сегодня, 17:40
Фото: Bel.ru
Канализационная вода во дворе.
Вода из канализационного колодца стекает к дому 15В по улице Губкина, сообщила читательница Бел.Ру.

Читательница Бел.Ру вечером 15 января сообщила о вытекающей воде из канализационного колодца, находящегося во дворе дома 22Б по проспекту Ватутина в Белгороде. Но сточные воды не задержались во дворе одного дома, а стекли дальше. Целая лужа из стоков образовалась у подъезда дома 15В по улице Губкина.

По нашим данным, управляющая компания РЭУ-9 уже приняла заявку о вытекающей воде из канализационного колодца.

Канализационная вода во дворе.
Видео: Bel.ru

Напомним, что пару дней назад в регионе обсуждали «экологическую катастрофу» из-за вытекающих канализационных вод в Стрелецком-23А. Стоки с 20 декабря вытекают из канализационного колодца. Из-за этого поле, остановки и частные участки затопило фекальными стоками.

Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с канализационными стоками в поле
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