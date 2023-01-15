Двор Белгорода затапливает канализационной водой

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Читательница Бел.Ру вечером 15 января сообщила о вытекающей воде из канализационного колодца, находящегося во дворе дома 22Б по проспекту Ватутина в Белгороде. Но сточные воды не задержались во дворе одного дома, а стекли дальше. Целая лужа из стоков образовалась у подъезда дома 15В по улице Губкина.
По нашим данным, управляющая компания РЭУ-9 уже приняла заявку о вытекающей воде из канализационного колодца.
Напомним, что пару дней назад в регионе обсуждали «экологическую катастрофу» из-за вытекающих канализационных вод в Стрелецком-23А. Стоки с 20 декабря вытекают из канализационного колодца. Из-за этого поле, остановки и частные участки затопило фекальными стоками.