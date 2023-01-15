Двор Белгорода затапливает канализационной водой

Читательница Бел.Ру вечером 15 января сообщила о вытекающей воде из канализационного колодца, находящегося во дворе дома 22Б по проспекту Ватутина в Белгороде. Но сточные воды не задержались во дворе одного дома, а стекли дальше. Целая лужа из стоков образовалась у подъезда дома 15В по улице Губкина.