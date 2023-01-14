За вывоз мусора в Старом Осколе новый перевозчик получит почти 2 млрд рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ЦЭБ) заключил договор с компанией «Еврологистик» на 4,5 года. Эта компания сменила ООО «Экотранс» и будет вывозить мусор с территории Старооскольского округа единолично почти 5 лет.

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