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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

За вывоз мусора в Старом Осколе новый перевозчик получит почти 2 млрд рублей

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ЦЭБ) заключил договор с компанией «Еврологистик» на 4,5 года. Эта компания сменила ООО «Экотранс» и будет вывозить мусор с территории Старооскольского округа единолично почти 5 лет.

Входу на рынок вывоза и переработки ТКО предшествовал скандал. Задействованы в нём три ООО: ЦЭБ, «Экотранс» и «Еврологистик».

Компания  ООО «Еврологистик» стала  единственным  участником торгов. Этот факт послужил поводом для обращения конкурентов  с жалобой на процесс определения перевозчика в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Но антимонопольщики признали жалобы на проведение торгов необоснованными, "Экотранс" имеет право оспорить решение в судебном порядке в течение трёх месяцев.

Между тем, победитель аукциона готов оценить рентабельность работы через пару месяцев.

Пока бизнес делил рынок, определяя свои права, старооскольцы столкнулись с проблемой скапливания мусора в контейнерах.

Ранее мы писали о нарушении вывоза графика и мерах, которые спешно применяли  власти для предотвращения мусорного коллапса в предновогодние дни и январские праздники.

Сейчас график вывоза отходов в округе почти восстановлен, но местами  контейнеры по-прежнему перегружены и опустошаются несвоевременно.

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#Татьяна Панарина#Экономика#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#ТКО#Вывоз мусора#Еврологистик#ЦЭБ#Фас
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