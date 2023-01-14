За вывоз мусора в Старом Осколе новый перевозчик получит почти 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Входу на рынок вывоза и переработки ТКО предшествовал скандал. Задействованы в нём три ООО: ЦЭБ, «Экотранс» и «Еврологистик».
Компания ООО «Еврологистик» стала единственным участником торгов. Этот факт послужил поводом для обращения конкурентов с жалобой на процесс определения перевозчика в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Но антимонопольщики признали жалобы на проведение торгов необоснованными, "Экотранс" имеет право оспорить решение в судебном порядке в течение трёх месяцев.
Между тем, победитель аукциона готов оценить рентабельность работы через пару месяцев.
Пока бизнес делил рынок, определяя свои права, старооскольцы столкнулись с проблемой скапливания мусора в контейнерах.
Ранее мы писали о нарушении вывоза графика и мерах, которые спешно применяли власти для предотвращения мусорного коллапса в предновогодние дни и январские праздники.
Сейчас график вывоза отходов в округе почти восстановлен, но местами контейнеры по-прежнему перегружены и опустошаются несвоевременно.