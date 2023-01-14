Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В щедрый вечер белгородцы ходили по домам в костюмах героев из «Деревни дураков»

Сегодня, 09:17
Фото: "Разумное on-line" в ВК
"деревня дураков" в щедрый вечер под Белгородом
Необычных щедровальщиков заметили в посёлке Разумное в Белгородском районе.

По соцсетям расходятся фотографии и видео, на которых несколько белгородцев щедруют 13 января в костюмах персонажей из комедийного шоу «Деревня дураков».

Одни из весёлых активистов — семья Немцевых. Глава семейства Иван в комментариях в паблике «Разумное on-line» в соцсети ВКонтакте рассказал, что обойти больше домов и порадовать больше людей не получилось, потому что дома ждали дети.

Сегодня в Белгороде проходит фестиваль вареников. Горожан ожидает обширная программа с выступлением группы «Градусы».

Подписывайтесь на telegram-канал «Бел.Ру» и узнавайте ещё больше подробностей о жизни в Белгороде и регионе.

Что означают начинки-сюрпризы в варениках на старый Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
Фестиваль вареников в Старом Осколе стартовал на день раньшеГруппа «Градусы» выступит на фестивале вареников в БелгородеВареники с мелом представят на фестивале в Белгороде
#Евгений Грицков#Общество#Видео#Белгородский район#Разумное#Старый новый год#Щедрый вечер#Деревня дураков
Подпишитесь
Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
Вчера, 15:00
Под Белгородом оленуха вышла на заледеневшую реку, упала и не могла выбраться
Сегодня, 09:29
Фестиваль вареников в Старом Осколе стартовал на день раньше
Сегодня, 06:45
Крупный пожар возник в бывшем здании дома культуры и школы в Белгородской области
Сегодня, 05:51
Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья
Вчера, 12:10