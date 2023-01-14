В щедрый вечер белгородцы ходили по домам в костюмах героев из «Деревни дураков»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По соцсетям расходятся фотографии и видео, на которых несколько белгородцев щедруют 13 января в костюмах персонажей из комедийного шоу «Деревня дураков».
Одни из весёлых активистов — семья Немцевых. Глава семейства Иван в комментариях в паблике «Разумное on-line» в соцсети ВКонтакте рассказал, что обойти больше домов и порадовать больше людей не получилось, потому что дома ждали дети.
Сегодня в Белгороде проходит фестиваль вареников. Горожан ожидает обширная программа с выступлением группы «Градусы».
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