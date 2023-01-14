В Харькове раздались взрывы и остановилось движение метро

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По сообщениям украинских СМИ, утром 14 января в Харькове раздались взрывы, движение метро остановлено. В Харьковской области, а также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.
Читатели «Бел.Ру» утром субботы сообщили о громких звуках в Белгороде и в Белгородском районе, подробностей об этом не поступало.
В Корочанском районе произошло крупное ЧП — возник пожар в здании бывшего дома культуры и начальной школы. Среди мирного населения пострадавших не было, пожарные тушат огонь, а жителей близлежащих частных домов вывезли на безопасное расстояние.