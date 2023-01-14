В Харькове раздались взрывы и остановилось движение метро

По сообщениям украинских СМИ, утром 14 января в Харькове раздались взрывы, движение метро остановлено. В Харьковской области, а также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.