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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Харькове раздались взрывы и остановилось движение метро

Сегодня, 06:12
Фото: pxhere.com
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Харьковской области и в других регионах.

По сообщениям украинских СМИ, утром 14 января в Харькове раздались взрывы, движение метро остановлено. В Харьковской области, а также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Читатели «Бел.Ру» утром субботы сообщили о громких звуках в Белгороде и в Белгородском районе, подробностей об этом не поступало.

В Корочанском районе произошло крупное ЧП — возник пожар в здании бывшего дома культуры и начальной школы. Среди мирного населения пострадавших не было, пожарные тушат огонь, а жителей близлежащих частных домов вывезли на безопасное расстояние.

Крупный пожар возник в бывшем здании дома культуры и школы в Белгородской области
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#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Украина#Харьков#Взрывы#Воздушная тревога#Метро
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