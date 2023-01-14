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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В два раза меньше пациентов пришли в новогодние дни в травмпункт Старого Оскола

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
Вдвое по сравнению с прошлыми годами сократилось число пациентов, которые пришли за помощью в травмпункт Старого Оскола в январские праздники.

Врачи связывают этот факт с отсутствием гололеда на дорогах. Старооскольцы попросту меньше падали и были аккуратнее при ходьбе.

Повлиял на статистику положительно и запрет на использование пиротехники. Ожоги любители искрящегося и дымящегося не получили потому, что не использовали фейерверки. Работу в новогодние дни врачи назвали спокойной.

Всего 432 пострадавшим понадобилась поддержка медиков. Большая часть обращений — это ушибы и растяжения. Есть и бытовые травмы.

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#Татьяна Панарина#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Новогодние каникулы#Травмы#Статистика#Травмпункт
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