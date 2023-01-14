В два раза меньше пациентов пришли в новогодние дни в травмпункт Старого Оскола

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Врачи связывают этот факт с отсутствием гололеда на дорогах. Старооскольцы попросту меньше падали и были аккуратнее при ходьбе.
Повлиял на статистику положительно и запрет на использование пиротехники. Ожоги любители искрящегося и дымящегося не получили потому, что не использовали фейерверки. Работу в новогодние дни врачи назвали спокойной.
Всего 432 пострадавшим понадобилась поддержка медиков. Большая часть обращений — это ушибы и растяжения. Есть и бытовые травмы.